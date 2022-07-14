Аида Николайчук рассказала правду о двух тайных мужьях и работе на Х-факторе

Ее голос звучал так необычно, что при первом выходе на сцену судьи шоу заподозрили ее в использовании фонограммы. Аида исполнила ту же песню а-капелла и очаровала судей.

Певица принимала участие во 2-м сезоне вокального шоу в 2012 году и в 3-м сезоне в 2013 году. Во 2-м сезоне исполнительница не дошла до финала, а на следующий год стала победительницей 3-го сезона телевизионного шоу.

В том же 2013 году Аида начала сотрудничать с Sony Musik, компанией звукозаписи мирового значения. В этом же году состоялся первый сольный концерт вокалистки, вышли два ее клипа и первый альбом. В 2014-ми в 2015-м годах появились новые песни в исполнении обладательницы «хрустального» голоса. В 2016 году Аида хотела представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение, но не прошла национальный отбор.

В 2016 году победительница вокального шоу вышла замуж второй раз за Никиту Подольского, который был профессиональным мотогонщиком. Никита проживал в Минске и был младше жены на 12 лет. В замужестве на некоторое время певица взяла творческую паузу. Через пять лет «иллюзии счастья» Аида подала на развод с мужем и уехала в Японию.

Аиду пригласили в Токио участвовать в музыкальном шоу «Моцарт» на телевидении, в котором исполнительница пела на японском языке и стала победительницей вокального соревнования. Все расходы по участию в шоу взяла на себя японская сторона.

А начиналась биография Аиды Николайчук в Одессе. Будущая певица родилась в этом городе в 1982 году. Девочка всегда любила петь, была солисткой в хоре, участвовала в различных музыкальных мероприятиях. Но она считала пение своим хобби, и никогда не думала, что пение может стать главным делом ее жизни. Аида также любила шить и придумывать новые модели одежды. Поэтому она пошла учиться в швейное училище. Во время учебы девушка подрабатывала в одесской музыкальной хип-хоп группе бэк-вокалисткой.

В 2002 году будущая артистка вышла первый раз замуж и родила сына. На момент участия в «Х-факторе» молодая женщина работала в магазине кассиром.

На песенном конкурсе творческим наставником вокалистки был Игорь Кондратюк. Одно время ходили слухи, что Аида Николайчук и Игорь Кондратюк связаны тайными романтическими отношениями. Но эти слухи ничем не подтвердились. К тому же, артистка собиралась замуж за звукорежиссера проекта, а чуть позже она стала встречаться со своим будущим вторым мужем.

Сейчас певица живет в Киеве с сыном. У Аиды Николайчук начался новый период в творчестве. У нее есть своя команда и все вместе они готовят к выходу новый альбом вокалистки. После долгого молчания певица выпустила клип на новую песню «The Red Moon». И очень надеется, что эта песня будет вне времени и пространства.

Источник: 1 Минута