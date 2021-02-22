Айза Долматова второй день лежит в слезах: ее с рэпером Гуфа сын в больнице

Всегда осторожно нужно относиться к покупке еды в пунктах быстрого приготовления. Особенно если они находятся в небольших киосках или магазинчиках возле базаров и мест скопления людей.

Просто можно попасть на недоброкачественные продукты. Однако иногда и в проверенных ресторанах могут быть сбои по качеству. Хотя это очень трудно проверить.

Прискорбный случай произошел с сыном Айзы Долматовой.

Ее сын Сэм попал в больницу. Его срочно привезли в столичную клинику. После проведения диагностики, врачи констатировали отравление. Хотя раньше все думали, что у него аппендицит.

Сэм

Когда все проверили, то все поняли, что мальчик отравился некачественными суши. Хотя суши были куплены и доставлены из одного популярного ресторана в столице и казалось там проблем с качеством продуктов и технологией приготовления не должно было быть.

Айза не смогла попасть к Сэму. Дело в том, что у нее высокая температура. Айза уже второй день плачет в связи с этим случаем. Поэтому с ее сыном находиться мама Айзы. Сэма увезли в больницу два дня назад. Когда сыну стало плохо, то они быстро обратились к врачам.

Сейчас критическое состояние ребенка прошло и здоровье Сэма стабилизировалось. Он чувствует себя более-менее нормально. Однако к нему никого не пускают. Медицинский персонал к Сэму относится как королю, - констатирует Айза.

"Доставка суш — это русская рулетка", - сказала Айза, объяснив почему мальчик отравился. Мама не хочет кого, то подозревать и обидеть, но это так.

Теперь ее сын, учитывая приобретённый опыт, будет знать, что еду нужно покупать, тщательно выбирая поставщика. Айза щепетильно относится к выбору пищи и старается выбирать еду только в проверенных местах и ресторанах.

И самое главное она все время старалась покупать не дешевую еду, тратя большую часть своего заработка. Потому, что она боится таких случаев, какой произошел с ее сыном.

Источник: 1 Минута