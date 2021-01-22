Актер, которого вы точно узнаете – куда пропал Александр Дьяченко, звезда фильма “Брат-2” и “Мажор”?

Это актер, которого вы точно узнаете по фильмам Брат-2, Баязет, Женская интуиция, Богиня прайм-тайма, Волкодав из рода Серых Псов, Мажор и другие.

Актер Александр Дьяченко

Начиная с 2000 года и по сей день Александр Дьяченко снимался минимум в одной картине в два года

В нулевых вышел Брат-2 с его участием, спустя три года — Баязет, а в 2004 — "Женская интуиция". В том же году вышла картина "В двух километрах от Нового года", это была драма.

Актер Александр Дьяченко

Спустя год Дьяченко стал героем "Богини прайм-тайма", еще спустя год вышла лента "Свой чужой".

В 2012 при участии Александра Дьяченко сняли фильм "Охота на гауляйтера".

Актер Александр Дьяченко

В 2014 году артист появился в проекте «Мажор», мгновенно набравшем высокие рейтинги у зрителей.

Актер Александр Дьяченко в сериале Мажор

Дьяченко сыграл бизнесмена и отца главного героя — «мажора» Игоря Соколовского (Павел Прилучный).

Павел Прилучный

Затем каждый год, начиная с 2017 выходили киноленты "Первые", "Осколки" и "Ловушка для королевы".

Сейчас, в связи с карантином, Дьяченко снимается реже, однако сокращать производство картин в дальнейшем он не планирует.

Последний раз в средствах массовой информации Дьяченко фигурировал в декабре.

Тогда актер Александр Дьяченко рассказал, что сожалеет о раннем уходе актера Сергея Бодрова-младшего из жизни.

Дьяченко принимал участие в съемках фильма «Брат-2», там он сыграл небольшой эпизод. Однако в его памяти сохранились воспоминания о Бодрове-младшем, сыгравшем главную роль в ленте — Данилу Багрова.

Источник: 1 Минута