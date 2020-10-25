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Актер Сергей Никоненко попал в реанимацию из-за Ковид-19 – острая легочная недостаточность

Актер Сергей Никоненко попал в реанимацию из-за Ковид-19 – острая легочная недостаточность

Как сообщила его подруга актриса Лариса Лужина в прямом эфире одного из ТВ-шоу. Информацию она получила от дочери Никоненка.

Та сообщила, что несколько дней назад у отца появились признаки простуды. Сразу был сдан тест на коронавирус, но уже до получения результатов состояние мужчины резко ухудшилось – на фоне высокой температуры он стал задыхаться.

Вызванная скорая немедленно увезла Никоненко в одну из больниц, которые лечат коронавирус и там его поместили в реанимацию на интенсивную терапию. Больше никаких подробностей не сообщается.

По словам дочери, врачи буквально вытащили отца с того света, небольшое замедление и было бы поздно. Сейчас Никоненко все еще в реанимации в очень тяжелом состоянии, но все надеятся, что этот талантливый и очень скромный человек поправится и еще порадует поклонников своим творчеством.

Актер Сергей Никоненко попал в реанимацию из-за Ковид-19 – острая легочная недостаточность
Сергей Никоненко

Сергей Никоненко знаком нам по картинам “А поутру они проснулись”, “А зори здесь тихие”, “Зимний вечер в Гаграх”, “Ленинград”, “Анкор, еще анкор” и десяткам других.

Источник: 1 Минута

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