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Актор Ростислав Хаїт із фільму "Про що говорять чоловіки" заявив, що в окупований Крим не поїде

Актор Ростислав Хаїт із фільму "Про що говорять чоловіки" заявив, що в окупований Крим не поїде

Відомий "Квартет І" про гастролі в окупованому Криму: якщо запропонують, ми не поїдемо

Про це повідомляє Depo.Крим з посиланням на "Говорить Москва".

В інтерв'ю актор Ростислав Хаїт підкреслив, що він громадянин України і не готовий втратити можливість зустрічатися з родичами в Одесі. Він нагадав, що у його колеги Нонни Гришаєвої виникли проблеми з в'їздом на Україну після візиту на анексований Росією півострів.

"Ми б не поїхали саме через цю ситуацію, поки вона не прояснилася. При всій повазі до жителів Криму, вони ні в чому не винні, але ми про себе теж думаємо. У мене мама, тато і старший брат в Одесі, що ж, я не буду їздити туди?" – акцентував актор.

Источник: krym.depo.ua

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