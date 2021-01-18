Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:30
Просмотров: 7

Актриса Олеся Жураковская: непростая судьба талантливого человека

Актриса Олеся Жураковская: непростая судьба талантливого человека

Первая роль Олеси Жураковской была сыграна в кинофильме "Крепостная".

Олеся родилась в Киеве.

Актриса Олеся Жураковская: непростая судьба талантливого человекаЕе мама и папа не были связаны с миром кино. В школе Олеся училась на отлично. После окончания восьми классов она поступает в техникум. Олеся выбрала простую профессию, которая была везде востребована.

Актриса Олеся Жураковская: непростая судьба талантливого человекаКогда она училась в техникуме, Олеся подрабатывала и преподавала в танцевальном кружке. Также она еще подрабатывала на подтанцовке у известных артистов.

Олеся очень мечтала стать актрисой, но у нее не было возможностей.

Актриса Олеся Жураковская: непростая судьба талантливого человекаМечта исполнилась, когда она послушалась свою подругу и с ее помощью поступила в Москве в ГИТИС. Так начала формироваться будущая актриса.

По окончанию театрального училища, Олесе предложили поработать сразу в нескольких театрах. Ее выбор пал на театр им. Ермоловой.

Олеся Жураковская выходит потом замуж за бизнесмена. Муж оказался очень ревнивым и ей пришлось распрощаться с театром. Но Олеся не могла без любимой работы и поэтому она развелась с мужем. После она вернулась в Украину.

На Родине она устроилась на работу в драматический театр. Руководителю она сразу понравилась как актриса. Работала она уже продолжительное время в театре, но ввиду того, что денег не хватало, Олеся подрабатывала шитьем одежды. Через некоторое время она купила свой первый автомобиль.

Актриса Олеся Жураковская: непростая судьба талантливого человекаИ в 2003 году ей предложили роль в фильме "За двумя зайцами". Это был старт в ее кино карьере. После этого многие режиссеры начали приглашать ее сниматься в их фильмах. Таким образом Олеся добилась своего и стала играть главные роли в кино. Далее было участие в комедии "Остров".

В настоящее время Олесе 47 лет. У нее нет детей и она не замужем. Хотя Олеся призналась, что она встречается с любимым человеком, но заключить барк она еще не созрела.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 