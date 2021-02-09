Александр Эллерт пожаловался, что не смог уберечь пятую точку: в экзотических странах его покусали

В частности, Александр Эллерт пожаловался, что его покусали дикие насекомые за пятую точку

В их компании еще сын Ксении Платон и дочь Александра Эля. Пока неизвестно как долго пара пробудет там, но Александр Эллерт уже пожаловался на первые проблемы, которые застали его в тех широтах.

А еще — он обгорел под жарким Доминиканским солнцем, поэтому, скорее всего, остаток отдыха намерен провести в номере.

О таких неприятностях Александр рассказал у себя в Инстаграм-аккаунте, приложив красочное фото где он бежит по волнам на берегу.

"На отдыхе берегите тело от солнца и п*пу от укусов, а то не сможете бегать, как я вчера…", — написал возлюбленный актрисы Ксении Мишиной.

https://www.instagram.com/p/CLDcjmRn19u/?igshid=7vzdlaecre4w

Напомним, накануне Ксения Мишина в Инстаграм-истории похвасталась, что она с Александром отправилась кататься на квадроциклах.

Девушка рассказала, что их детям тоже очень нравится такой отдых — можно и полежать под солнцем, и активно отдохнуть в каких-то приключениях.

"Крутой был сегодня денёк ... Каждый раз удивляюсь какая красивая наша планета, какая удивительна фантазия у нашего Создателя и сколько прекрасных возможностей в нашем пространстве…", — написала экс-холостячка, а теперь уже счастливая невеста Ксения Мишина.

Напомним, в 2020 году по телеканалу СТБ шел проект "Холостячка". Это аналог "Холостяка", где главная героиня — женщина. В финале проекта выбор был очень неожиданным — Ксения Мишина приняла предложение от Александра Эллерта. С тех пор пара остается одной из самых обсуждаемых в украинском шоу бизнесе.

Источник: 1 Минута