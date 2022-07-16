Алексей Арестович – непризнанный талант или засланный козачок: что известно о тайном прошлом “краша” украинок

Известно, что Алексей Арестович родился и провел детство в Кахетии, Грузия. Его отец, Николай, был офицером. Закончил киевскую школу и поступил на биолога в КНУ им. Т. Шевченка. С выбранным направлением парень ошибся, вскоре бросив учебу. Молодой Арестович всерьез интересовался актёрским мастерством, 17 лет своей жизни посвятил театральной студии "Черный квадрат". Также снимался в некоторых второстепенных ролях телепроектов.

Алексей Арестович спикер от власти

О том, что Алексей Арестович был разведчиком, широкая публика узнала не так давно. Видимо, воспользовавшись примером отца-военного, Арестович закончил Одесский институт сухопутных войск. Там он получил специальность военного переводчика.

После 2014 года Арестович был разведчиком в ГУР Украины, как он сам утверждает, он совершил тридцать три боевых выхода за линию фронта. Алексей был членом партии "Братство", соосновал организацию "Против всех". Также организовал благотворительный фонд психологической помощи участникам АТО.

До января 2022 года он служил в Офисе Президента. С началом войны 24 февраля Арестович стал официальным спикером Офиса Президента. Его называют военным обозревателем и психологом. Активно вещает с разных каналов, даёт интервью многим СМИ, анализируя военные и международные события. Одни только прямые эфиры с адвокатом Марком Фейгиным каждый день смотрят по четыреста тысяч зрителей.

Алексей Арестович активно ведёт страницы в Фейсбуке и Инстаграм, выкладывает ролики на Ютуб, где у него уже больше миллиона подписчиков.

Алексей Арестович с женой и дочкой

Личную жизнь "краш" украинских женщин старается не выставлять напоказ. Зрители знают, что он женат во второй раз. Его супруга Анастасия Арестович занята издательским бизнесом. Они с красавицей женой воспитывают двух детей: дочь и сына. Говорят, что у него есть ещё дочь от первого брака.

Алексей Арестович с оптимизмом смотрит на будущее своей страны. Он приверженец идеи "пятого проекта" - объединенной Земли.

Всеукраинским успокоителей его называют из-за убаюкивающей, спокойной манеры разговора, которая благотворно действует на психику большинства слушателей.

Источник: 1 Минута