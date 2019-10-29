Алексей Горбунов отмечает день рождения: самые яркие роли знаменитого актера

Заслуженный артист Украины, известный театральный и киноактер Алексей Горбунов снялся в десятках кинокартин и телесериалов. До Революции Достоинства он активно трудился на благо российского кинематографа, но в 2014 году вернулся в Киев.

На сегодняшний день артист отставил актерство на второй план и занимается музыкальной карьерой, играя в группе «Грусть пилота», поскольку раньше из-за плотного графика он не мог уделять время музыке.

29 октября 2019 года актер Алексею Горбунову исполнилось 58 лет и портал Hyser предлагает вам вспомнить самые яркие роли известного кинодеятеля.

Впервые на киноэкранах Горбунов появился в 1984 году, сыграв таможенника Евгения Стенько в фильме «Груз без маркировки». Далее в жизни артиста началась череда интересных ролей и кинооборазов.

Алексей Горбунов в роли Евгения Стенько

В 2004 году он сыграл капитана Лиховола в сериале «Курсанты» - яркого персонажа, который после боя оказался единственным выжившим и проявил жесткость и справедливость.

Алексей Горбунов в роли капитана Лиховола

В 2009 году в киноленте «Дом солнца» актер сыграл художника по прозвищу Кореец, который сперва попадает в психиатрическую лечебницу, а позже входит в число культовых мировых живописцев.

Алексей Горбунов в роли художника Корейца

В 2013 году Горбунов появился в картине «Шуллер» основанной на реальных событиях – истории, посвященной Одессе 80-х годов. Криминальный авторитет Балабан в его исполнении запомнился харизмой и бескомпромиссностью.

Алексей Горбунов в роли одесского авторитета Балабана

Источник: hyser.com.ua

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