Алена Шоптенко готовится к лету: поклонники улыбаются от ее новых фото

Большинство представителей шоу-бизнеса следят за своей физической формой и не допускают набора лишних килограммов. Для этого есть спортзалы и диета. И конечно необходимо дома уделять внимание своей фигуре.

Алена Шоптенко, которая являлась участницей шоу "Танці з зірками"

разместила на своей страничке в Инстаграм как она готовиться к лету. Эти милые фотографии удивили и обрадовали ее поклонников.

"На этом месте, наверное, должны были быть мои топ-5 упражнений для пресса, попы, рук и чего-то еще, но будут просто красивые фото."

Однако наверное сегодня она только позагорает, лежа на коврике, с улыбкой поведала Алена Шоптенко. В свою очередь она спросила своих поклонников каким образом они готовятся к лету, чтобы была отличная фигура?

Хотя она все-таки немного позанималась, чтобы привести в форму пресс и ягодицы.

На фотографии видно как Алена расставила широко ноги и опустила левую руку на пол, возле внутренней стороны стопы левой ноги, другую подняв вверх и взгляд устремила на большой палец правой руки.Это физупражнение полезно для растяжки и пресса, а также стимулирует внутренние органы. Их применяют также йоги.

Эти фотографии красивые - констатируют поклонники Алены. Дело в том, что у нее стало много поклонников после того как она поучаствовала в шоу. Поэтому после того как Алена разместила свои фотографии подготовки фигуры к лету - посыпались их комментарии.

Они сказали, что при такой фигуре у ее ног будет вся Европа. Конечно нужно поддерживать себя в форме, но Алена и так привлекательна.

Источник: 1 Минута