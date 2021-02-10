Алина Гросу впервые высказалась о своем новом “муже” и прокомментировала роман с российским актером

Алина Гросу, которая является украинской актрисой и певицей решила подогреть ее романтические отношения с талантливым и известным актером из России.

Когда она отвечала на вопросы, задаваемые ее поклонниками в Инстаграм, то деликатно намекнула об их отношениях. Однако ответ был неоднозначный и поклонники так и не поняли, есть ли отношения или нет.

Однако смотря на фотографии, которые выложила Алина Гросу в социальных сетях, то можно сделать вывод, что эти отношения довольно романтические и теплые. Ей задали вопрос: "Вы с Романом пара? Очень красивые". На этот вопрос Алина Гросу ответила кратко: "Спасибо. Ответ не очевиден."

Чем повергла в замешательство своих поклонников. Ведь судя с фотографии ответ очевиден.

Нею буквально недавно была размещена целая романтическая фотосессия с известным актером и режиссером из России Романом Полянским.

Когда поклонники увидели эту романтическую и душевную фотосессию, то комментарии в адрес Алины Гросу посыпались пачками.

Своей публикацией певица анонсировала песню "Полотенце". И эту песню она исполняет не самостоятельно, а в дуэте с Романом Полянским. Потом Роман на своей страничке в Инстаграм поблагодарил Алину, за то, что она дала ему возможность спеть. Также он подкрепил это разместив чувственные снимки.

После чего поклонники и Романа Полянского и Алины Гросу еще больше засыпали вопросами в социальных сетях обоих. Все таки они приходят к выводу, что их романтические отношения имеют место и развиваются стремительно.

Источник: 1 Минута