Алла Мазур, Мика Ньютон и Янина Соколова: украинские звезды, которые победили рак, а также их истории болезни

Алла Мазур

Именно онкология является одной из самых распространенных болезней современного мира. Это заболевание неспроста называют чумой современности, ведь ежегодно оно забирает миллионы жизней. Но героини нашей сегодняшней статьи доказали, что рак — не приговор.

В 2019 году телеведущая обратилась к врачу из-за появившейся горошинки в груди. Обследования не показали ничего опасного, однако со временем уплотнение начало расти. Так Алле и диагностировали рак молочной железы.

Алла Мазур

На время лечения журналистка брала паузу в карьере, а после химиотерапии вернулась в эфиры, сначала в парике. Немного позже Мазур решилась на смелый шаг и показала зрителям свою обновленную прическу после выпадения волос из-за химии.

В 2020-м звезда "ТСН" сообщила, что вошла в ремиссию, хотя она очень не любит этот термин:

"Лучше — выздоровление. Потому что ремиссия означает для меня — нет, еще не все, далеко не все. Это только перерыв, а потом болезнь вернется!".

Мика Ньютон

Когда певице было 33, у нее обнаружили рак яичника, что не типично для ее возраста, обычно такой диагноз ставят более зрелым женщинам. Началось все с, казалось бы, безобидного вздутия живота. Мика села на диету, правильно питалась и занималась спортом, однако ничего не помогало.

Мика Ньютон

Прежде чем действительно поверить в то, что у нее онкология, Ньютон перепроверяла результаты анализов в нескольких лабораториях. Более того, во время лечения врачи сказали певице, что она больше никогда не сможет быть мамой, но, к счастью, все оказалось куда лучше:

"Случилось чудо! У меня была первая стадия, так что у меня еще будет шанс забеременеть".

Сейчас Мика здорова, но ей придется еще долго находиться под пристальным наблюдением медиков.

Янина Соколова

Янина тоже прошла через сложное испытание принятия, лечения и восстановления. Летом 2018-го ей стало плохо, а в последствии оказалось, что у нее рак. Конкретный диагноз журналистка не называла.

Янина Соколова

За 7 месяцев борьбы с заболеванием Соколова перенесла 30 лучевых терапий, 4 курса химии, потеряла все волосы и несколько органов. Несмотря на все это, Янина продолжала активно работать и скрывала свой недуг от широкой публики. Открыто о болезни она сообщила после того, как наступила ремиссия.

Кому из звезд еще поставили диагноз "рак", смотрите на YouTube-канале "Одна Минута":

Источник: 1 Минута