Алла Пугачева – кто сделал ее счастливой: с кем дружит примадонна и почему она это делает?

Алла Пугачева - женщина легенда, женщина феномен! Женщина, которая поет.

Какими людьми окружает себя примадонна? Кем нужно быть, чтобы с ней дружить?

Дружба с Аллой Пугачевой меняет жизнь людей. Как говорит Буйнов - это цветной телевизор. Был черно-белый, пришла Пугачева - стал цветным.

В друзьях у Пугачевой Алина Редина - талантливая художница и меценат. Это главная женщина Аллы Борисовны. Их дружба длится 41 год. Когда Алла была в депрессии, то Алина вытащила ее из этого состояния. И самое главное именно ей певица обязана семейным счастьем.

Это Редина уговорила ее заморозить яйцеклетки. Алла Борисовна не планировала заводить детей. Никто не знал, что спустя годы она передумает. И вот на свет появились двое чудесных деток. Если бы не Алина Редина их бы не было.

Однако сплетники смотрят на детей Пугачевой и сравнивают их с мамой и говорят, что они не похожи на примадонну - это не ее дети. Когда родилась Кристина, то она была похожа на маму. Сплетники говорят, что в то время еще в России не было технологии замораживания яйцеклеток.

Люди начали сравнивать фото Алины и увидели сходство с Лизой. Потом появилась теория, говорящая, что Алина заморозила эмбрионы и передала Алле Пугачевой впоследствии. Поэтому некоторые люди решили, что дети Аллы - это биологические дети Алины.

Верить этому или нет решает каждый сам. Даже если это фейк, то дружба Алины Рединой с Аллой Пугачевой - настоящая. Они за все время ни разу не ругались.

Источник: 1 Минута