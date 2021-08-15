“Алла Пугачева – не артистка, ей пора уйти”: Сергей Соседов в очередной раз высказался в сторону Примадонны

Скандальный критик утверждает, что Пугачева и ее творчество - это не народное достояние, а пережитки прошлого. Он говорит, что она еще пытается как-то о себе напомнить, но со стороны эти попытки выглядят глупо и нелогично.

Несравненная Алла Пугачева

Сергей Соседов высказался о творчестве Аллы Борисовны Пугачевой

"Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева. Она не понимает, что такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем. Но нет артистки с таким именем. И надо вовремя уходить",

— высказался Сергей Соседов.

Сергей Соседов

По мнению журналиста, Алла Борисовна якобы давно несчастна. Все фотографии звезды в Интернете не могут раскрыть то, что она чувствует на самом деле.

"Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную…"

— говорит Сергей Соседов.

Ранее Пугачева в одном из интервью телеканалу НТВ призналась, что подобные высказывания Сергея Соседова ее не задевают.

Алла Борисовна говорит - если человек так зарабатывает, то пусть зарабатывает. У каждого своя правда.

В целом, это довольно логичный ответ со стороны жены Максима Галкина. Она - вообще не конфликтный человек, не любит ввязываться в публичные дискуссии, именно поэтому в ее биографии практически нет громких разбирательств. Звезда очень спокойная и любит к решению всех конфликтов подходить с умом - максимально дипломатично.

Источник: 1 Минута