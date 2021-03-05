Алла Пугачева нежно призналась в любви к Максиму Галкину на глазах у миллионов: развода не будет

Официально женатыми знаменитости стали в конце 2011 года, хотя на самом деле их отношения завязались намного раньше. На зависть всем злым языкам, которые не верят в искренность чувств Пугачевой и Галкина, они вместе уже 19 лет и останавливаться на этом не собираются.

За время супружеской жизни у пары появилось двое замечательных детей — двойняшки Лиза и Гарри. Правда, рожала их не Примадонна, а суррогатная мать. Впрочем, для представителей шоу-бизнеса и в целом состоятельных людей такой способ обзавестись наследниками стал уже довольно обыденным.

Максим Галкин с Лизой и Гарри

Ребята учатся в первом классе в элитной школе, показывают успехи во всех начинаниях, растут дружными, скромными и воспитанными. Исходя из этого, нет никаких сомнений в том, что Алла Борисовна и Максим — прекрасные родители, о чем им регулярно пишут миллионы поклонников.

Герои нашей сегодняшней статьи не скрывают своих чувств даже на публике. Очевидно, они по-прежнему любят друг друга, что Пугачева в очередной раз доказала в комментариях под серией новых фото Галкина в Инстаграме.

Максим Галкин

Так, юморист поделился в сети результатом фотосессии и в подписи попросил у подписчиков выбрать лучшие кадры. Алла помогла мужу оценить снимки и обратилась к нему со всей нежностью:

"Мой любимый".

Максим с ответом не медлил:

"Спасибо, любимая!".

Комментарии Пугачевой и Галкина

Разумеется, такое теплое выражение чувств артистов мгновенно нашло отклик у фанатов, которые тут же отреагировали на комментарии супругов:

"Вы такие нежные!";

"Будьте счастливы вместе";

"Какие у вас красивые отношения!".

К слову, еще до встречи с Галкиным у Пугачевой родилась старшая дочь Кристина Орбакайте, но на самом деле детей у нее вдвое больше. Подробнее об этом смотрите в видео:

Источник: 1 Минута