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Алла Пугачева откровенно рассказала, что сделает если на Галкина заведут дело: “Я начну говорить и не остановлюсь”

Алла Пугачева откровенно рассказала, что сделает если на Галкина заведут дело: “Я начну говорить и не остановлюсь”

В настоящее время Примадонна с семьей проживает в Израиле.

Максим Галкин с первых дней российского нападения на Украину, публично выражает осуждение властям рф, всячески поддерживает украинский народ.

В многочисленных видео обращениях российский артист рассказывает о том, какие шаги предпринимает для сбора средств на нужды украинских беженцев. Галкин перечисляет часть собственных доходов от концертной деятельности за границей в международные благотворительные фонды, которые помогают украинцам выжить за границей.

Соотечественники Максима Галкина выражают недовольство, критику действиям российского исполнителя.

От супруги Максима до сих пор не было никаких комментариев о сложившейся ситуации в Украине и вокруг ее мужа.

На днях Марат Гельман дал интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм", во время которого рассказал, о чем он недавно беседовал с Аллой Пугачевой.

Близкий друг Примадонны говорит, что легендарная российская певица прекрасно знает, насколько велик вес ее голоса. Пугачева считает то, что сейчас происходит, является полным безумием и очень переживает за украинский народ, за многих людей, которых она знает лично.

Гельман рассказал, что Алла Борисовна пообещала в случае возбуждения в россии уголовного дела на Максима Галкина, начать говорить, и остановить ее будет сложно.

Арт - менеджер признает, что Пугачева не является общественным деятелем, либо борцом за чьи-то права. У нее скорее присутствует волнение за украинцев, чем желание идти против российской власти.

Источник: 1 Минута

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