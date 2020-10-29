Алла Пугачева с маленькой Лизой Галкиной сыграли на фортепиано в 4 руки: дочь скоро догонит звездную маму

Алла Пугачева и Максим Галкин, не смотря на существенную разницу в возрасте, счастливы в браке. Поддерживают огонь в их отношениях 7-летние Лиза и Гарри, которые стали настоящими любимцами публики. Звездные родители с удовольствием показывают фото и видео двойняшек в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Лиза и Гарри очень талантливы и не по годам развиты дети. Так, наследники Пугачевой с раннего детства занимаются музыкой, актерским мастерством и изучением иностранных языков. Пугачева и Галкин часто хвастаются достижениями своих детей. В Инстаграме Галкина можно встретить видео, где двойняшки свободно говорят на французском, поют или играют на музыкальных инструментах.

Недавно на официальной странице Галкина в Инстаграме появилась видео, на котором маленькая Лиза вместе со своей мамой Аллой Пугачевой играют на пианино.

«Режиссёр, оператор и дирижёр – Гарри Максимович », — подписал видео Максим Галкин.

Поклонники звездного семейства пришли в восторг от ролика. Публикация за полчаса собрала больше 50 тыс. отметок «Нравится» и множество позитивных комментариев. «Побольше таких видео. Лиза у вас талант. Великолепно», «Браво! Молодцы мама и доченька.», «Умнички, талантливые родители, талантливые детки, приятно вас смотреть», — отреагировали на видео пользователи Сети.

Источник: 1 Минута