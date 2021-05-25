Алла Пугачева трогательно поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения: “Люблю тебя. Горжусь тобой”

Артистка принимает поздравления и планирует громко отпраздновать юбилей. Кристину поздравила и ее мама Алла Пугачева. Примадонна опубликовала очень трогательный пост в своем Инстаграм-блоге и написала теплые слова поздравления.

Так, Пугачева обнародовала черно-белую фотография дочери, которая была сделана во время ее выступления. На снимке Кристина позирует на сцене с микрофоном в руках. Она одета в шифоновое полупрозрачное платье. Ее волосы красиво уложены, а на лице яркий макияж с акцентом на глазах.

"Люблю тебя. Горжусь тобой. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!", — написала под снимком Алла Пугачева.

Пользователи Сети присоединились к поздравлению Кристины Орбакайте в комментариях.

"С днём рождения, Кристиночка!!!!Здоровья! Творческих успехов!!!Бесконечного Счастья!!!", "С Днем Рождения очаровательную дочку великой мамы! Алла Борисовна, поздравления вам!", "Красавица!!!Будь счастлива", — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что Кристина Орбакайте в свои 50 лет имеет прекрасный внешний вид. Артистка находится в хорошей физической форме, а на ее лице практически нет морщин.

Кристина Орбакайте

Конечно, это не в последнюю очередь связано с тем, что Кристина регулярно посещает косметолога и делает уколы красоты. Также известно, что артистка прибегала к услугам пластических хирургов. В частности, она делала изменение формы носа — ринопластику.

Источник: 1 Минута