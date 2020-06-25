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Алла Пугачева вновь станет бабушкой
Знаменитая певица в очередной раз станет бабушкой. Внука ей подарит жена ее племянника. Малыш появится на свет осенью.
Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой. Супруга племянника Примадонны в сентябре родит третьего ребенка, пишут российские СМИ.
О том, что он вскоре станет отцом, рассказал сам родственник Пугачевой Влад Гузель.
Отмечается, что на данный момент он лежит в больнице с панкреатитом. Гузель подчеркнул, что он больше не злоупотребляет спиртными напитками.
71-летняя Пугачева после смерти брата заботится о его семье. Так, звезда подарила его сыну и своему племяннику квартиру в центре Москвы.
Источник: korrespondent.net/
Темы: шоубизнес
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