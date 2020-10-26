Алла Пугачева заявила о возвращении на сцену и анонсировала грандиозный концерт: «Если сама не смогу петь, пусть поет зал»

В фан-аккаунте Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой появилась видео, на котором Пугачева в эфире Первого канала обещает устроить масштабный концерт. По словам Примадонны, она устроит концерт для своих поклонников по случаю своего 80-летия (через 9 лет). «Если сама не смогу петь, пусть поет зал. Мне главное быть в форме, чтобы стоять, хотя я и лежа смогу и сидя», — иронично сказала Алла Борисовна. Ведущий «поймал на слове» Пугачеву и выразил надежду, что легендарная певица сдержит свое обещание.

«Давайте встретимся в 80 лет, у нас есть классная тема для встречи», — добавила Примадонна.

Поклонники Аллы Борисовны, похоже, готовы ждать ее концерта, даже если это будет через 9 лет. Об этом они написали в комментариях: «Будем ждать Наша королева », «Наша любимая и неповторимая! Доживем и увидим», «Дай Бог ваши слова сбудутся!!», «Благодарю. Буду ждать вашего концерта. Готова петь всегда ваши песни».

Напомним, Алла Пугачева объявила о завершении карьеры в 2009 году, в октябре того года она дала свой последний концерт. Однако год назад в честь своего 70-летия певица решила порадовать своих поклонников и дала еще один юбилейный концерт.

Источник: 1 Минута