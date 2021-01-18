Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:01
Просмотров: 239

Альтернатива классическому плову от Дмитрия Горовенко: быстрый рецепт блюда в сковороде

Альтернатива классическому плову от Дмитрия Горовенко: быстрый рецепт блюда в сковороде

Известный украинский шеф-повар Дмитрий Горовенко предлагает приготовить вкусный и легкий вариант современного плова на сковородке с булгуром и телятиной. Как сделать обычное блюдо изысканным и низкокалорийным читайте в материале Smachno News.Шеф-повар Дмитрий Горовенко подготовил для своих подписчиков в соцсети инстаграм простой рецепт плова на современный лад. Он на 50% легче в приготовлении, более того, он 100% готовится в сковороде.

Хотя Дмитрий Горовенко отметил, что это не совсем классический рецепт плова, а точнее альтернатива этого любимого многими блюда.

Шеф-повар отметил, что такой рецепт плова можно считать даже полезным и здоровым. Итак, готовим вместе!

Как приготовить диетический плов

Ингредиенты:
– 300 г телятины;
– 200 г булгура;
– 50 г чернослива;
– 1 морковка;
– 3 зубчика чеснока;
– 4 ст. л масла;
– специи на ваш вкус (травы с солью, розмарин, черный перец);
– 4 ст. л соевого соуса;
– зелень петрушки;
– 1 бланшированный томат.

  1. Тщательно моем мясо, заправляем его специями и солью, вливаем соевый соус и перемешиваем.
  2. Когда телятина настоялась около 10-15 минут следует обжарить ее на сковороде до золотистой корочки.
  3. Нарежьте зелень, чеснок, морковь и чернослив, добавьте к мясу и продолжайте обжаривать ингредиенты для плова.
  4. Добавьте мелко нарезанный лук и томат – перемешайте.
  5. Высыпьте булгур на овощи с мясом, залейте водой и накройте крышкой.
  6. Добавьте сливочного масла и продолжайте готовить плов под крышкой.
  7. Когда вся вода выкипит, а булгур станет мягким наше блюдо готово к подаче на стол. Обильно посыпьте плов на сковородке зеленью – приятного аппетита!


Источник: smachnonews.24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 