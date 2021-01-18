Альтернатива классическому плову от Дмитрия Горовенко: быстрый рецепт блюда в сковороде

Известный украинский шеф-повар Дмитрий Горовенко предлагает приготовить вкусный и легкий вариант современного плова на сковородке с булгуром и телятиной. Как сделать обычное блюдо изысканным и низкокалорийным читайте в материале Smachno News.Шеф-повар Дмитрий Горовенко подготовил для своих подписчиков в соцсети инстаграм простой рецепт плова на современный лад. Он на 50% легче в приготовлении, более того, он 100% готовится в сковороде.



Хотя Дмитрий Горовенко отметил, что это не совсем классический рецепт плова, а точнее альтернатива этого любимого многими блюда.

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Шеф-повар отметил, что такой рецепт плова можно считать даже полезным и здоровым. Итак, готовим вместе!

Как приготовить диетический плов

Ингредиенты:

– 300 г телятины;

– 200 г булгура;

– 50 г чернослива;

– 1 морковка;

– 3 зубчика чеснока;

– 4 ст. л масла;

– специи на ваш вкус (травы с солью, розмарин, черный перец);

– 4 ст. л соевого соуса;

– зелень петрушки;

– 1 бланшированный томат.

Тщательно моем мясо, заправляем его специями и солью, вливаем соевый соус и перемешиваем. Когда телятина настоялась около 10-15 минут следует обжарить ее на сковороде до золотистой корочки. Нарежьте зелень, чеснок, морковь и чернослив, добавьте к мясу и продолжайте обжаривать ингредиенты для плова. Добавьте мелко нарезанный лук и томат – перемешайте. Высыпьте булгур на овощи с мясом, залейте водой и накройте крышкой. Добавьте сливочного масла и продолжайте готовить плов под крышкой. Когда вся вода выкипит, а булгур станет мягким наше блюдо готово к подаче на стол. Обильно посыпьте плов на сковородке зеленью – приятного аппетита!



Источник: smachnonews.24tv.ua

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