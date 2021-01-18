Альтернатива классическому плову от Дмитрия Горовенко: быстрый рецепт блюда в сковороде
Известный украинский шеф-повар Дмитрий Горовенко предлагает приготовить вкусный и легкий вариант современного плова на сковородке с булгуром и телятиной. Как сделать обычное блюдо изысканным и низкокалорийным читайте в материале Smachno News.Шеф-повар Дмитрий Горовенко подготовил для своих подписчиков в соцсети инстаграм простой рецепт плова на современный лад. Он на 50% легче в приготовлении, более того, он 100% готовится в сковороде.
Хотя Дмитрий Горовенко отметил, что это не совсем классический рецепт плова, а точнее альтернатива этого любимого многими блюда.
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Шеф-повар отметил, что такой рецепт плова можно считать даже полезным и здоровым. Итак, готовим вместе!
Как приготовить диетический плов
Ингредиенты:
– 300 г телятины;
– 200 г булгура;
– 50 г чернослива;
– 1 морковка;
– 3 зубчика чеснока;
– 4 ст. л масла;
– специи на ваш вкус (травы с солью, розмарин, черный перец);
– 4 ст. л соевого соуса;
– зелень петрушки;
– 1 бланшированный томат.
- Тщательно моем мясо, заправляем его специями и солью, вливаем соевый соус и перемешиваем.
- Когда телятина настоялась около 10-15 минут следует обжарить ее на сковороде до золотистой корочки.
- Нарежьте зелень, чеснок, морковь и чернослив, добавьте к мясу и продолжайте обжаривать ингредиенты для плова.
- Добавьте мелко нарезанный лук и томат – перемешайте.
- Высыпьте булгур на овощи с мясом, залейте водой и накройте крышкой.
- Добавьте сливочного масла и продолжайте готовить плов под крышкой.
- Когда вся вода выкипит, а булгур станет мягким наше блюдо готово к подаче на стол. Обильно посыпьте плов на сковородке зеленью – приятного аппетита!
Источник: smachnonews.24tv.ua