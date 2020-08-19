Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:55
Просмотров: 67

ALYONA ALYONA показалась в купальнике через 2 месяца после диеты

ALYONA ALYONA показалась в купальнике через 2 месяца после диеты

Артистка настойчиво худеет.

Украинская реперша, участница "Танцев со звездами" alyona alyona в свободное от записей треков и репетиций время позволила себе немного отдохнуть.

В компании подруги Алена отправилась в один из столичных пляжных комплексов. В сторис своего Instagram исполнительница показала, как отдыхает, а также засветила фигуру в купальнике. И хотя в полный рост певица не показывалась, тем не менее фанаты заметили, что их кумир хорошо похудел. Поклонники отметили, что это видно по лицу Алены.

alyona alyona_1
instagram.com/alyona.alyona.official
Как известно, несколько месяцев назад реперша объявила войну лишним килограммам. Начала правильно питаться и пошла в спортзал. Звезда призналась, что не слишком дружила со спортом, хотя в детстве обожала играть в баскетбол.

alyona alyona_2
instagram.com/alyona.alyona.official
Признаю, что спорт — это не моя любовь. Особенно экстремальный. Страх сковывает меня и адреналин не толкает к действиям, а заставляет цепенеть. И как-то жить хочется, знаете ли ... Именно сейчас, когда у меня есть время для себя и своего здоровья, все, что я делаю, мне в кайф! Во время карантина я занималась упражнениями дома — степ-аэробика крутезная. Сейчас я хожу в зал и все, что я там делаю — в кайф: как бы ни было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не вытекло
призналась реперша
Напомним, что ранее alyona alyona поделилась, что уже похудела на 10 кг и рассказала, что для этого делала. На этих цифрах реперша останавливаться не собирается. 

Источник: tsn.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Собчак впервые за пять лет спустилась в метро с охраной
Сегодня 01:04    56
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
Сегодня 00:34    64
«Тихо плакала». СМИ рассказали, как Дженнифер Энистон отреагировала на беременность Джоли
18.08.2020 00:28    389
Фрукты - до 12, углеводы – до обеда: диетолог развеяла главные мифы худеющих
18.08.2020 00:18    243
На кровати, без белья и в шелках: фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
18.08.2020 00:01    2315
«Диеты не помогали»: Успенская раскрыла необычный способ похудения
17.08.2020 09:20    305
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым
17.08.2020 08:28    333
Затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни будет участвовать в нацотборе на Евровидение
17.08.2020 06:06    246
«Уйти, не попрощавшись»: у Легкоступовой всю жизнь была фобия внезапной смерти
17.08.2020 02:16    369
«Красавица!»: Амалия Мордвинова впервые показала дочь от миллионера
17.08.2020 01:28    767
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 