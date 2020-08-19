ALYONA ALYONA показалась в купальнике через 2 месяца после диеты

Артистка настойчиво худеет.

Украинская реперша, участница "Танцев со звездами" alyona alyona в свободное от записей треков и репетиций время позволила себе немного отдохнуть.

В компании подруги Алена отправилась в один из столичных пляжных комплексов. В сторис своего Instagram исполнительница показала, как отдыхает, а также засветила фигуру в купальнике. И хотя в полный рост певица не показывалась, тем не менее фанаты заметили, что их кумир хорошо похудел. Поклонники отметили, что это видно по лицу Алены.



instagram.com/alyona.alyona.official

Как известно, несколько месяцев назад реперша объявила войну лишним килограммам. Начала правильно питаться и пошла в спортзал. Звезда призналась, что не слишком дружила со спортом, хотя в детстве обожала играть в баскетбол.



instagram.com/alyona.alyona.official

Признаю, что спорт — это не моя любовь. Особенно экстремальный. Страх сковывает меня и адреналин не толкает к действиям, а заставляет цепенеть. И как-то жить хочется, знаете ли ... Именно сейчас, когда у меня есть время для себя и своего здоровья, все, что я делаю, мне в кайф! Во время карантина я занималась упражнениями дома — степ-аэробика крутезная. Сейчас я хожу в зал и все, что я там делаю — в кайф: как бы ни было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не вытекло

призналась реперша

Напомним, что ранее alyona alyona поделилась, что уже похудела на 10 кг и рассказала, что для этого делала. На этих цифрах реперша останавливаться не собирается.

Источник: tsn.ua/

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