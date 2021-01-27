Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Лучшие среди лучших.
Американский киноинститут (AFI) опубликовал список самых лучших фильмов и сериалов 2020 года по их версии. Также специальный приз получил мюзикл «Гамильтон», передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Кроме того, в перечне есть множество кинолент, которые в ушедшем году получили огромную популярность и количество просмотров.
Так, в список лучших фильмов попали следующие картины:
- «Душа»
- «Звук металла»
- «Земля кочевников»
- «Иуда и Черный мессия»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Минари»
- «Одна ночь в Майами»
- «Пятеро одной крови»
- «Суд над чикагской семеркой»
В перечне лучших сериалов 2020 года оказались такие картины:
- «Бриджертоны»
- «Корона»
- «Лучше звоните Солу»
- «Миссис Америка»
- «Неортодоксальная»
- «Птица доброго господа»
- «Страна Лавкрафта»
- «Тед Лассо»
- «Ход королевы»
Напомним, американский киноинститут (AFI) – независимая некоммерческая организация, созданная Национальным фондом искусств и учрежденная в 1967 году, когда президент Линдон Джонсон подписал закон о Национальном фонде искусств и гуманитарных наук.
Источник: hronika.info/