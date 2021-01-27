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Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Лучшие среди лучших.

Американский киноинститут (AFI) опубликовал список самых лучших фильмов и сериалов 2020 года по их версии. Также специальный приз получил мюзикл «Гамильтон», передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Кроме того, в перечне есть множество кинолент, которые в ушедшем году получили огромную популярность и количество просмотров.

Так, в список лучших фильмов попали следующие картины:

  • «Душа»
  • «Звук металла»
  • «Земля кочевников»
  • «Иуда и Черный мессия»
  • «Ма Рейни: Мать блюза»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Одна ночь в Майами»
  • «Пятеро одной крови»
  • «Суд над чикагской семеркой»

В перечне лучших сериалов 2020 года оказались такие картины:

  • «Бриджертоны»
  • «Корона»
  • «Лучше звоните Солу»
  • «Миссис Америка»
  • «Неортодоксальная»
  • «Птица доброго господа»
  • «Страна Лавкрафта»
  • «Тед Лассо»
  • «Ход королевы»

Напомним, американский киноинститут (AFI) – независимая некоммерческая организация, созданная Национальным фондом искусств и учрежденная в 1967 году, когда президент Линдон Джонсон подписал закон о Национальном фонде искусств и гуманитарных наук.

Источник: hronika.info/

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Темы: кино

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