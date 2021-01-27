Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Лучшие среди лучших.

Американский киноинститут (AFI) опубликовал список самых лучших фильмов и сериалов 2020 года по их версии. Также специальный приз получил мюзикл «Гамильтон», передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Кроме того, в перечне есть множество кинолент, которые в ушедшем году получили огромную популярность и количество просмотров.

Так, в список лучших фильмов попали следующие картины:

«Душа»

«Звук металла»

«Земля кочевников»

«Иуда и Черный мессия»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Манк»

«Минари»

«Одна ночь в Майами»

«Пятеро одной крови»

«Суд над чикагской семеркой»

В перечне лучших сериалов 2020 года оказались такие картины:

«Бриджертоны»

«Корона»

«Лучше звоните Солу»

«Миссис Америка»

«Неортодоксальная»

«Птица доброго господа»

«Страна Лавкрафта»

«Тед Лассо»

«Ход королевы»

Напомним, американский киноинститут (AFI) – независимая некоммерческая организация, созданная Национальным фондом искусств и учрежденная в 1967 году, когда президент Линдон Джонсон подписал закон о Национальном фонде искусств и гуманитарных наук.

Источник: hronika.info/

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