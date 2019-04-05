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Анализы. Как в Интернете смеются над Порошенко и Зеленским?

Анализы. Как в Интернете смеются над Порошенко и Зеленским?

История с дебатами Петра Порошенко и Владимира Зеленского набирает обороты. Развитие событий вокруг этой встречи стало главной темой, которую обсуждают украинцы в соцсетях. Сегодня пользователи активно обсуждают то, как кандидаты в президенты публично сдавали анализы. Действующий президент - в медпункте на НСК "Олимпийский" в 09:30, Зеленский  - в лаборатории "Евролаб" в 07:30.

На новый виток истории с дебатами в соцсетях отреагировали забавным "народным творчеством"

Идея провериться на алкоголь и наркотики принадлежала Владимиру Зеленскому, который опубликовал видео с призывом к Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский", предварительно сдав анализы, чтоб украинцы убедились, что на пост президента не претендует человек, употребляющий наркотики и алкоголь. Порошенко в ответ выпустил свое видео, в котором согласился на эти условия.

При этом Владимир Зеленский сдал на исследование кровь, Петр Порошенко - кровь, мочу и волосы.

Многие шутки посвящены Юлии Тимошенко, которой Владимир Зеленский предложил быть модератором их дебатов. Юлия Владимировна, которая заняла третье место на выборах, пока не дала ответ, согласна ли она стать ведущей.

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Агентство Телевидения Новости

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