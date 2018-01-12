Анджелина Джоли порадовала фанатов шикарным образом (фото)

В Санта-Монике (Калифорния) состоялась торжественная церемония награждения кинопремии Critics' Choice Awards.

Гостьей мероприятия стала актриса Анджелина Джоли, которая поразила окружающих элегантным и изысканным образом.

Джоли облачилась в белоснежное платье от Ralph and Russo с украшенным перьями лифом, и дополнила наряд серебристыми элегантными туфлями на шпильке.

Наряду с Анджелиной Джоли, мероприятие также посетили Николь Кидман, Джессика Бил, Марго Робби, Крис Хемсворт, Риз Уизерспун, Галь Гадот и другие.

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