Анджелина Джоли встречается с бывшим мужем Дженнифер Анистон — СМИ

Худший кошмар Дженнифер Анистон стал явью. Анджелина Джоли встречается с ее бывшим мужем — Джастином Теру. По крайней мере так утверждает американское издание Life & Style.



Якобы у 47-летнего Джастина и 43-летней Анджелины уже был целый ряд свиданий. В августе они встретились в одном из нью-йоркских ресторанов — под предлогом обсуждения нового кинопроекта. И сами не ожидали, что проникнутся друг к другу таким интересом. Оказалось, что у них много общего. С тех пор их отношения будто бы становятся все серьезнее. Их друзья полагают, что Теру и Джоли испытывают серьезные чувства.



Новость об их романе вызвала у Анистон шок. Ведь Джоли в свое время разрушила ее первый брак: роман Брэда Питта и Анджелины начался во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», когда актер был женат на Дженнифер. С бросившим ее ради Джоли Питтом Анистон развелась в 2005 году. За Теру она вышла замуж десять лет спустя. А о разводе пара объявила в феврале 2018-го.

Источник: http://u-news.com.ua

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