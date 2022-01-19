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Андрей Макаревич подтвердил, что станет отцом в четвертый раз

Андрей Макаревич подтвердил, что станет отцом в четвертый раз

В конце прошлого года в СМИ стала появляться информация, что 68-летний Андрей Макаревич и его жена 37-летняя жена Эйнат Кляйн станут родителями

Андрей Макаревич и его жена Эйнат Кляйн ждут ребенка

Андрей Макаревич и его жена Эйнат Кляйн ждут ребенка / Фото: Instagram

Пара не спешила отвечать на вопросы о личной жизни. Только сейчас Андрей Макаревич подтвердил, что они с женой ждут пополнение в семье.

Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления, – сказал лидер "Машины времени" в беседе с kp.ru

Для Андрея Макаревича это будет четвертый ребенок, а для его жены – первый. По информации инсайдеров, пара ждет мальчика. Супруги хотят назвать сына Вадимом, в честь отца Андрея Макаревич.

Отмечается, что старший сын лидера группы "Машина времени" уже поздравил отца со скорым пополнением в семье.

Что известно об Андрее Макаревиче и Эйнат Кляйн

Женщина – киевлянка. Она является журналисткой, фотографом и экскурсоводом. Впервые она встретилась с артистом в 2019 году во время поездки по Эфиопии.

 

Макаревич и Кляйн замужем за 2019 год.

Макаревич и Кляйн замужем за 2019 год. / Фото: _einatklein_

 

Зимой того же года Макаревич и Кляйн поженились. Они устроили еврейскую свадьбу в Израиле. Сама Эйнат признавалась, что у нее прекрасные отношения с детьми музыканта, а также его сестрой.

Источник: stars.segodnya.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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