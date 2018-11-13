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Ангелу Меркель приняли за жену президента Франции Эммануэля Макрона (видео)

Канцлера Германии Ангелу Меркель приняли за супругу президента Франции Эммануэля Макрона. Инцидент произошел на открытии мемориала в память о 100-летии заключения мира в Первой мировой войне.

Ангелу Меркель приняли за жену президента Франции Эммануэля Макрона (видео)

Об этом сообщает RTBF.

Главы государств общались с собравшимися, среди которых была пожилая женщина. После церемонии Макрон в сопровождении Меркель подошел к ней, чтобы пожать руку. "Это невероятно, мне пожал руку президент Франции", – сказала женщина.

Позже она обратилась к канцлеру Германии: "Это вы, госпожа Макрон". Меркель сначала попыталась исправить пожилую женщину на немецком языке, а затем объяснилась с ней по-французски.

Эммануэль Макрон женился в 2007 году на Бриджит, которая преподавала французский язык в школе и вела театральный кружок. Супруга президента Франции старше его на 24 года. У пары нет общих детей, Макрон усыновил сына и двух дочерей жены от первого брака.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: прикол

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