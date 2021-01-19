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Ани Лорак перебралась жить в Киев и уже снимает клип у себя на родине

Ани Лорак перебралась жить в Киев и уже снимает клип у себя на родине

Это странно, ведь она уже давно живет и работает в России.

После нескольких таких публикаций и фотосессии в центре украинской столицы, фанаты поняли — девушка решила вернуться к себе на историческую родину. Правда насколько долго она здесь будет — не сообщается. 

Интересно, что в Киеве Ани Лорак занята съемками, значит готовит какой-то крупный проект на украинский рынок

В начале рабочей недели певица выложила селфи из машины. Очевидно, она ехала на работу. Вот только причины ее переезда именно в Киев пока неизвестны. 

"Вот бы все понедельники в этом году были такими же лёгкими и продуктивными. Январь перешел в активную стадию.

А вы уже включились в работу?", — спросила у своих фанатов Ани Лорак.

https://www.instagram.com/p/CKMgMcZAOvI/?igshid=25ju1yj4sl2r[/embed]

На фото она одета в синем свитере с белым узором, поверх надета теплая дутая куртка, а на голове черная кепка с инициалами "LA". 

Вот что написали под ее фотографией восторженные фанаты:
  • Каролина, такая вы уютная! Понедельник обычно день тяжелый, а ваша улыбка делает этот день гораздо приятнее
  • Прекрасная ,душевная и талантливая
  • Ваши селфи-идеальны! Хорошего вечера,Каролина!
  • Наша-певица,наша - гордость!
  • Не хватает певицы гордость страны , а все другие это не то )
  • такая милашка
  • Обожнюю Вас DIVA
  • Красавица
Напомним, сама Ани Лорак — уроженка Украины. Она родилась в небольшом селе в Черновицкой области. 

Долгое время певица представляла Украину на всевозможных конкурсах, выступала, однако когда случилась история с изменой ее мужа Мурата, забрала дочь и уехала выступать в Россию. Там она пристроила маленькую девочку Софию в элитную школу, познакомила с детьми Киркорова и счастливо живет. 

Сейчас мотивы ее возвращения на родину пока неизвестны.

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Источник: 1 Минута

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