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Ани Лорак перебралась жить в Киев и уже снимает клип у себя на родине
Это странно, ведь она уже давно живет и работает в России. После нескольких таких публикаций и фотосессии в центре украинской столицы, фанаты поняли — девушка решила вернуться к себе на историческую родину. Правда насколько долго она здесь будет — не сообщается.
Интересно, что в Киеве Ани Лорак занята съемками, значит готовит какой-то крупный проект на украинский рынокВ начале рабочей недели певица выложила селфи из машины. Очевидно, она ехала на работу. Вот только причины ее переезда именно в Киев пока неизвестны. "Вот бы все понедельники в этом году были такими же лёгкими и продуктивными. Январь перешел в активную стадию. А вы уже включились в работу?", — спросила у своих фанатов Ани Лорак.
https://www.instagram.com/p/CKMgMcZAOvI/?igshid=25ju1yj4sl2r[/embed]На фото она одета в синем свитере с белым узором, поверх надета теплая дутая куртка, а на голове черная кепка с инициалами "LA". Вот что написали под ее фотографией восторженные фанаты:
- Каролина, такая вы уютная! Понедельник обычно день тяжелый, а ваша улыбка делает этот день гораздо приятнее
- Прекрасная ,душевная и талантливая
- Ваши селфи-идеальны! Хорошего вечера,Каролина!
- Наша-певица,наша - гордость!
- Не хватает певицы гордость страны , а все другие это не то )
- такая милашка
- Обожнюю Вас DIVA
- Красавица
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Источник: 1 Минута
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