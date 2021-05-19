Ани Лорак поставила точку в скандале с Меладзе: “Были сделаны неправильные выводы”

Некоторое время назад Ани Лорак дала большое интервью в программе "Судьба человека", где рассказала про свой непростой творческий и жизненный путь. В ходе интервью артистка призналась что после того, как она перестала сотрудничать со своим первым продюсером Юрием Фалесой, известный продюсер Константин Меладзе предложил ей сотрудничество взамен на близкие отношения.

Ани Лорак в программе Судьба человека

Это заявление повлекло за собой большой скандал. И начали осуждать не Константина Меладзе, а саму Ани Лорак, якобы она оклеветала продюсера. Певицу практически никто не поддержал, даже близкие друзья-звёзды решили отмолчаться в сторонке. В итоге не певицу вылилось много грязи и осуждений.

Похоже, Ани Лорак решила поставить точку в скандале с Меладзе. Певица опубликовала в своем Инстаграм-блоге пост, в котором заявила, что ее неправильно поняли и она с большим уважением и любовью относится к Константину Меладзе.

"Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит.", — написала Ани Лорак.

При этом певица впервые закрыла комментарии и не дала фолловерам прокомментировать ее пост. Вероятно певица понимала, что подобное поведение, когда она сначала открытым текстом говорит одно, а потом утверждает, что ее слова перекрутили, вызовет очередную бурю осуждения со стороны публики.

Источник: 1 Минута