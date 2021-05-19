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Ани Лорак поставила точку в скандале с Меладзе: “Были сделаны неправильные выводы”

Ани Лорак поставила точку в скандале с Меладзе: “Были сделаны неправильные выводы”

Некоторое время назад Ани Лорак дала большое интервью в программе "Судьба человека", где рассказала про свой непростой творческий и жизненный путь. В ходе интервью артистка призналась что после того, как она перестала сотрудничать со своим первым продюсером Юрием Фалесой, известный продюсер Константин Меладзе предложил ей сотрудничество взамен на близкие отношения.

Ани Лорак поставила точку в скандале с Меладзе: “Были сделаны неправильные выводы” Ани Лорак в программе Судьба человека

Это заявление повлекло за собой большой скандал. И начали осуждать не Константина Меладзе, а саму Ани Лорак, якобы она оклеветала продюсера. Певицу практически никто не поддержал, даже близкие друзья-звёзды решили отмолчаться в сторонке. В итоге не певицу вылилось много грязи и осуждений.

Похоже, Ани Лорак решила поставить точку в скандале с Меладзе. Певица опубликовала в своем Инстаграм-блоге пост, в котором заявила, что ее неправильно поняли и она с большим уважением и любовью относится к Константину Меладзе.

"Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит.", — написала Ани Лорак.

При этом певица впервые закрыла комментарии и не дала фолловерам прокомментировать ее пост. Вероятно певица понимала, что подобное поведение, когда она сначала открытым текстом говорит одно, а потом утверждает, что ее слова перекрутили, вызовет очередную бурю осуждения со стороны публики.

Источник: 1 Минута

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