Ани Лорак рассказала, когда планирует выпустить новый клип и песню: ни свадьба, ни карантин не помеха
Конечно же, преданные фанаты творчества Ани Лорак не упустили возможность спросить, на когда запланирован выход ее новой песни. Каролина Куек (настоящее имя Ани) призналась, что ее новая песня выйдет уже в конце февраля, и не просто песня, а трек и видеоработа.
Тут поклонникам все стало ясно. Несколько недель назад Лорак приехала в Украину, якобы, по рабочим делам. Однако что именно это были за дела, звезда упорно скрывала.
Известно было лишь то, что она ездит на какие-то съемки и репетиции. Пошел слух, что, мол, Ани Лорак приехала на свою родину, чтобы снять клип.
Теперь эти слова подтвердились, вот только в Украине у певицы есть достаточно много ненавистников, которые поспешили осудить ее за приезд на родину.
Ани Лорак на видеоответе позирует в широком худи, которое подчеркивало еще пышный бюст, а также обтягивающих светлых штанах.
Ани Лорак рассказала, когда выйдет новая песня
Отметим, сейчас у Ани Лорак все хорошо не только в творческой жизни, но и в личной. Поговаривают, что в конце прошлого года ее молодой человек Егор Глеб сделал предложение руки и сердца, поэтому в 2021 году Каролина будет гулять свадьбу.
Правда, сама звезда не любит ничего рассказывать об отношениях в своей семье, поэтому вряд ли анонсирует это событие. Фанатам остается лишь пристально следить за ее Инстаграм.
"Я беременна!": Ани Лорак огорошила признанием, осталось разобраться кто отец
Источник: 1 Минута