Ани Лорак спела в дуэте с дочкой: 9-летняя София затмила звездную маму талантом

Ани Лорак воспитывает 9-летнюю дочь Софию, которая родилась в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Девочка растет очень талантливым и творческим ребенком. Она с раннего возраста занимается вокалом и питает большую страсть к театру.

Ани Лорак с дочкой

Певица уже сейчас потихоньку продвигает свою дочь на большую сцену. Лорак несколько раз пела на своих концертах вместе с дочкой, сняла ее в своем клипе на песню «Твоей любимой» и даже записала с ней совместную песню "Колыбельную медведицы" из мультфильма "Умка".

Ани Лорак с дочкой

Недавно в Сети появилось видео с недавней вечеринки Филиппа Киркорова, куда он пригласил самых близких друзей, в том числе и Ани Лорак с дочкой. На видео Ани Лорак с Софией поют песню артистки "Сопрано". Девочка танцует и очень хорошо держится на сцене. Также слышно, что у Софии очень неплохие вокальные данные.

Пользователи Сети оценили дуэт и написали много лестных комментариев.

"София молодец, так держать", "Талантливая как мама. Молодец деточка", "Мамина дочка", "Супер мама, так и держать, умничка", "Прекрасная мама,чудесная девочка", "Красавицы" — пишут комментаторы.

Напомним, недавно стало известно о том, что Ани Лорак простила своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу и воссоединилась с ним. Больше об этом смотрите на Ютуб-канале "Одна минута":

Источник: 1 Минута