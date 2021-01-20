Ани Лорак в том, что надевает под платье, показалась публике после развода с Егором Глебом: “Новый бывший”

На это сама певица намекнула через свой пост в Инстаграм.

Там Ани Лорак облачилась в белье телесного цвета с черными узорами. Сзади видно, что ее обнимает какой-то мужчина, хотя чьи это руки — так и не разобрались.

"Боль моя — вулкан остывший. Оставляю в 2020-м…", — написала Ани Лорак в описании к своему фото.

https://www.instagram.com/p/CKRiV5IAllo/?igshid=15yjvna7jcjho

Вот что написали в комментариях фанаты украинской и российской певицы:

Каролиночка пусть Новый 2021 год приносит только все самое лучшее! А самое главное здоровье! Счастья Вам,Каролиночка и новых творческих успехов в новом году! Очень любим и ждём встреч на концертах

Как же это красиво!!!!

Фотки огонь! Каролиночка, будьте самой счастливый на свете!)

Надеюсь у Вас все хорошо,Каролиночка

Будьте счастливы,здоровы и любимы всегда!

Напомним, недавно Ани Лорак приехала в Киев. Это очень удивило фанатов, так как артистка уже много лет не бывала в родной стране — после развода с Муратом Налчаджиоглу она на долгое время отправилась жить и работать в Россию, там она очень сблизилась с российским поп-королем Филиппом Киркоровым.

"Я беременна!": Ани Лорак огорошила признанием, осталось разобраться кто отец

Ани Лорак беременна - такие слухи ходят по сети уже больше года. Мы решили разобраться правда ли это, и если да, то кто же настоящий отец ее будущих детей.

Как оказалось, претендентов несколько. И все они — вполне себе вероятные.

Источник: 1 Минута