Ани Лорак в том, что надевает под платье, показалась публике после развода с Егором Глебом: “Новый бывший”
На это сама певица намекнула через свой пост в Инстаграм.
Там Ани Лорак облачилась в белье телесного цвета с черными узорами. Сзади видно, что ее обнимает какой-то мужчина, хотя чьи это руки — так и не разобрались.
"Боль моя — вулкан остывший. Оставляю в 2020-м…", — написала Ани Лорак в описании к своему фото.
https://www.instagram.com/p/CKRiV5IAllo/?igshid=15yjvna7jcjho
Вот что написали в комментариях фанаты украинской и российской певицы:
- Каролиночка пусть Новый 2021 год приносит только все самое лучшее! А самое главное здоровье! Счастья Вам,Каролиночка и новых творческих успехов в новом году! Очень любим и ждём встреч на концертах
- Как же это красиво!!!!
- Фотки огонь! Каролиночка, будьте самой счастливый на свете!)
- Надеюсь у Вас все хорошо,Каролиночка
- Будьте счастливы,здоровы и любимы всегда!
Напомним, недавно Ани Лорак приехала в Киев. Это очень удивило фанатов, так как артистка уже много лет не бывала в родной стране — после развода с Муратом Налчаджиоглу она на долгое время отправилась жить и работать в Россию, там она очень сблизилась с российским поп-королем Филиппом Киркоровым.
"Я беременна!": Ани Лорак огорошила признанием, осталось разобраться кто отец
Ани Лорак беременна - такие слухи ходят по сети уже больше года. Мы решили разобраться правда ли это, и если да, то кто же настоящий отец ее будущих детей.
Как оказалось, претендентов несколько. И все они — вполне себе вероятные.
Источник: 1 Минута