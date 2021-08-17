Ани Лорак впервые за 7 лет выступила в Украине: как прошел концерт и как встретили артистку одесситы

Как прошел концерт Ани Лорак в Одессе и как ее встретили украинцы?

Украинская певица Ани Лорак уже много лет живет и работает в России. Артистка не выступала в родной стране с 2014 года. Однако спустя 7 лет Каролина приехала в Украину, чтобы дать сольный концерт. Выступление состоялось 16 августа в одесском клубе "Итака". Стоимость билетов варьировалась от 900 грн до 7,5 тыс грн.

Концерт Ани Лорак в одесской Итаке длился полтора часа.

Певица за время выступления сменила несколько образов. На сцену она выходила в золотом, струящемся платье, кожаном комбинезоне, а также в белом костюме, который состоит из коротких белых шорт и топа.

Ани Лорак сменила несколько образов за один концерт

Пела певица в основном русскоязычные песни. Среди песен на украинском языке были "Розкажи", "Мрій про мене", "А я не можу жити без тебе".

https://www.instagram.com/p/CSpobp8Cg1b/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/tv/CSpiOVDCTRz/?utm_medium=copy_link

Концерт прошел спокойно, без провокаций. Одесситы радостно встретили певицу. К слову 17 августа пройдет второй, точно такой же концерт в Одессе.

Напомним, последний сольный концерт в Украине Ани Лорак дала в 2014 году. Тогда певица выступала тоже в Одессе. Концерт артистки пытались сорвать активисты. Полиции пришлось дубинками "усмирять" толпу активистов. В конце концов, с опозданием, но концерт все-таки начался под крики "Ганьба!". Причиной такого поведения активистов стало то, что Ани Лорак в разгар военных действий на востоке Украины продолжала ездить в страну-агрессора Россию и давать там концерты, а также получать награды.

Источник: 1 Минута