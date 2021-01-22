Ани Лорак выставила голую ножку, чтобы заманить Лазарева: очень привлекательно, но зачем?

"Мода быстротечна, стиль остается с вами на протяжении жизни. Я, например, фанат вечерних платьев. А вы?", — написала Ани Лорак в описании к такому сочному и элегантному наряду.

В своем последнем фото знаменитость прямо таки завлекала открыто фанатов своей обнаженной ножкой, которая выглядывает из-под вечернего платья.

Вот что написали ей в ответ многочисленные комментаторы:

А я ваш фанат Очень элегантная и красивая Фото просто супер Как красиво вы выглядите! Каролина, вам точно есть 18? Не перестаю вами восхищаться!!

Стоит отметить, что сейчас за творческой стороной жизни Ани Лорак следит больше людей, чем обычно. Ведь две недели назад она приехала в родную Украину, и поговаривают, что здесь она готовит большой сольный концерт и съемку клипа.

Если это и так, то это будет первым таким событием за последние почти пять лет, пока она на постоянной основе живет в России.

К слову, узнать больше о биографии своей любимой звезды, о мужьях, которые ей попадались, и о том, почему Каролине пришлось срочно покинуть Украину, вы можете узнать в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".

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А в этом видео мы пытались разобраться кто же отец будущего ребенка певицы.

Источник: 1 Минута