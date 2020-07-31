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Анна Седокова страстно запрыгнула на любимого посреди улицы в Майами
Популярная певица Анна Седокова не сдерживает своих чувств к любимому.
Об этом свидетельствуют пикантные фото, которыми певица делится с фолловерами в Instagram. Так, артистка опубликовала снимки, на которых страстно запрыгнула на любимого посреди улицы в Майами.
Для прогулки с будущим мужем Седокова облачилась в бежевый топ и джинсы с пикантными вырезами. Со своей стороны, Тимма надел белую футболку и красные штаны.
Ошеломленные поклонники засыпали пару комплиментами и пожелали влюбленным крепкой любви.
- Очаровательная пара! Взаимопонимания и крепкой любви вам
- Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что эти фото – огонь
- Вы роскошные
Источник: Новости Ю
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