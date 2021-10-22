Анна Седокова заявила, что она плохая мать

Анна Седокова сейчас живёт в США. У нее такая жизнь, о которой мечтают миллионы — свой дом, трое детей, приятная внешность, узнаваемость, деньги, огромный багаж знаний за спиной. Однако идеальная жизнь — это всего лишь обложка. И на самом деле у каждого артиста, который разбрасывается деньгами налево и направо, точно есть какие-то личные комплексы, о которых он не говорит.

Например, сейчас 38-летняя певица Анна Седокова рассказала о материнстве.

Анна — многодетная мама. У нее есть дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича. Девочке 16 лет, и это невероятно трудный возраст, поскольку она формируется как личность. Естественно, с мамой нередко бывают конфликты и словесные перепалки.

Также у Анны Седоковой есть дочь от бизнесмена Максима Чернявского. Девочке 10 лет и ее зовут Моника.

Седокова воспитывает также 4-летнего Гектора от предпринимателя Артема Комарова.

Анна Седокова рассказала, почему считала себя плохой матерью.

Певица рассказала о случае, когда ее сын, который целый день провел в одном из самых лучших в мире парков развлечений, в итоге остался недоволен, о чем рассказал Анне.

Конечно, Анна была огорчена, поскольку хотела сделать приятно своему сыну.

"Так что даже после этого, я всё равно была плохой мамой", — рассказала Анна Седокова.

Конечно, фоловеры поддержали любимую знаменитость, и отметили, что она хорошая мама, ведь делает для своих наследников все, что в ее силах.

Источник: 1 Минута