Antonio Banderas в зажигательном клипе Desperado с переводом песни

Эту песню в исполнении талантливого артиста Антонио Бандераса слушали наверное многие. Фильм, где он исполнил главную роль – то же все видели. Зажигательная, ритмичная и очень эмоциональная мелодия и талант с харизмой, никого не оставил равнодушным. Однако мало кто знает о чем, поется в этой песне. Поэтому мы предлагаем прослушать вам еще раз эту песню и одновременно прочитать слова песни смотря на действия Антонио Бандераса.

Прекрасное исполнение, отличный клип и перевод песни, доставит вам удовольствие и поднимет настроение.

Видео: Antonio Banderas Desperado (перевод песни)

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Источник: 1 Минута