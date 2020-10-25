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Antonio Banderas в зажигательном клипе Desperado с переводом песни

Antonio Banderas в зажигательном клипе Desperado с переводом песни

Эту песню в исполнении талантливого артиста Антонио Бандераса слушали наверное многие. Фильм, где он исполнил главную роль – то же все видели. Зажигательная, ритмичная и очень эмоциональная мелодия и талант с харизмой, никого не оставил равнодушным. Однако мало кто знает о чем, поется в этой песне. Поэтому мы предлагаем прослушать вам еще раз эту песню и одновременно прочитать слова песни смотря на действия Антонио Бандераса.

Прекрасное исполнение, отличный клип и перевод песни, доставит вам удовольствие и поднимет настроение.

Видео: Antonio Banderas Desperado (перевод песни)

Обязательно прочтите в соцсетях посты:

TheVernProduction: “Ну, что тут говорить талант!”

Эдуард Рзаев: “Мы выросли на таких песнях и фильмах!  Уж никак не на фильках,  тиматьках и прочей посредственности!”

Enrique Vega: “Да здравствует Мексика! Да здравствует Пако Рентерия, почему они никогда не говорят о нем, он является автором песни, и он тот, кто на самом деле играет.”

Анна Василихина: “Раньше был что не фильм то шедевр, а сейчас одна шушера!!!”

Lily phlox: “Потрясающе настолько, что слов нет. Восхитительно!”

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Источник: 1 Минута

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