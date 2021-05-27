Апельсиновый слоеный бисквит Мэри Берри: незабываемый вкус!

Ингредиенты

Для торта

225 г пасты для выпечки

225 г муки самоподнимания

1 чайная ложка разрыхлителя без горки

100 г золотистой сахарной пудры

100 г коричневого сахара

4 больших яйца

цедра 2 апельсинов мелко натереть

Для масляной глазури

150 г сливочного масла, размягченного

300 г сахарной пудры, просеянной

цедра 2 апельсинов мелко натереть

Для глазури

25 г сахарной пудры

сок 2 апельсинов

Вкус - незабываемый!

Методика

Шаг 1

Нагрейте духовку до 180 ° C / 160 ° C вентилятор / газ 4. Вам понадобятся формы для сэндвичей с рыхлым дном 2 x 20 см, смазанные маслом и основание, выложенное пергаментом для выпечки. Отмерьте все ингредиенты для торта в большую миску (оставьте немного апельсиновой цедры для украшения) и взбейте деревянной ложкой или ручным миксером до однородного состояния.

Шаг 2

Равномерно разделите на 2 банки. Выпекать 20-25 минут или до тех пор, пока он хорошо не поднимется, слегка подрумянится и не сядет по бокам формы. Через 5 минут достаньте из форм и дайте остыть на решетке.

Шаг 3

Чтобы сделать глазурь, положите масло и сахарную пудру в миску и перемешайте ручным миксером до получения легкой и воздушной пудры. Добавьте апельсиновую цедру.

Шаг 4

Снимаем бумагу с коржей. Выложите 1 торт на тарелку вверх дном. Сделайте глазурь, поместив сахарную пудру и апельсиновый сок в кастрюлю, помешивая на медленном огне, пока сахар не растворится. Варить, пока не уменьшится наполовину, затем смажьте половину на перевернутом пироге кисточкой для выпечки.

Намажьте половину масляной глазури на глазированный торт. Положите сверху другой торт, смажьте оставшейся глазурью, затем смазать оставшейся масляной глазурью. Посыпать отложенной цедрой апельсина. Пирог лучше всего есть днем, но его можно хранить до 3 дней в прохладном месте. Замерзает хорошо без льда или с начинкой.

Источник: 1 Минута