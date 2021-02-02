Аппетитное горячее блюдо на праздник: куриные отбивные под нежной шубой с соусом бешамель

Куриные отбивные под нежной шубой с соусом бешамель можно приготовить заранее, а перед подачей разогреть в микроволновке или в духовке.

Ингредиенты:

600 г куриного филе

300 г грибов

1-2 шт. репчатого лука

3-4 ст. л. растительного масла

соль, перец по вкусу

150 г твердого сыра

Соус бешамель:

300 мл молока

1,5 ст. л. муки

соль, мускатный орех по щепотке

30-40 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Лук нарезать мелко, а грибы – средними кусочками.

2. На сковороду налить растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета. Затем добавить грибы, на сильном огне обжарить до готовности. Соль, черный перец добавить по вкусу.

Как приготовить соус бешамель в домашних условиях?

Домашний соус бешамель

3. В кастрюле растопить сливочное масло. Добавить муку и быстро перемешать. Влить молоко, всыпать соль, мускатный орех. Помешивая, готовить на небольшом огне до загустения. Понадобится примерно 5 минут.

4. Куриное филе разрезать пополам, отбить.

5. Форму смазать растительным маслом, переложить куриное филе. Мясо посолить и поперчить. На каждый кусочек выложить грибы с луком, смазать соусом. Сверху посыпать тертым сыром.

6. Запекать отбивные в духовке 20-25 минут при 190-200 градусов. Первые 10 минут форму с мясом можно накрыть фольгой.

Блюдо подавать горячим!

Источник: 1 Минута