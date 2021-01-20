Аппетитное и вкусное блюдо: рецепт рыбных котлет с тунцом и кукурузой, когда гости на пороге
Когда вы не ожидали гостей и они уже на подходе к вашему дому, а вы еще не знаете что предложить им на стол, есть выход. Попробуйте приготовить по этому рецепту рыбные котлеты. Воспользуйтесь, или быстро купите в магазине 2 банки консервов из тунца или подобной рыбы и банку сладкой кукурузы.
Все вы спасены! За считанные минуты можно приготовить прекрасные на вид и аппетитные котлеты. Пока они будут готовиться вы успеете приготовить гарнир.
Консервы из рыбы и кукурузы - это палочка-выручалочка, когда вам нужно приготовить простые картофельные котлеты для здорового и недорогого ужина.
Ингредиенты
450 г картофеля, разрезанного на четвертинки.
2 столовые ложки майонеза плюс дополнительная порция.
2 банки по 185 г тунца.
198 г банка сладкой кукурузы, без жидкости.
Небольшой пучок чеснока, нарезанный, или 1 чайная ложка сушеной петрушки.
2 взбитых яйца.
100 г сушеных панировочных сухарей.
Подсолнечное масло, для жарки.
Салат и ваша любимая заправка, чтобы подать.
Метод
Шаг 1
Варить картофель в кипящей подсоленной воде до готовности. Слейте воду и дайте высохнуть на пару в дуршлаге. Перелить в миску, приправить и размять. Добавьте майонез, тунец, кукурузу, чеснок или петрушку. Сформировать 4 лепешки и охладить, пока они не станут твердыми.
Шаг 2
Обмакните каждый пирог в яйцо, давая стечь излишкам, затем обваляйте в панировочных сухарях. Охладите 15 минут.
Шаг 3
Нагрейте немного масла на сковороде и аккуратно обжарьте коржи по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Возможно, вам придется делать это партиями. Подавать с дополнительным майонезом и листьями салата.
Источник: 1 Минута