Аппетитное и вкусное блюдо: рецепт рыбных котлет с тунцом и кукурузой, когда гости на пороге

Когда вы не ожидали гостей и они уже на подходе к вашему дому, а вы еще не знаете что предложить им на стол, есть выход. Попробуйте приготовить по этому рецепту рыбные котлеты. Воспользуйтесь, или быстро купите в магазине 2 банки консервов из тунца или подобной рыбы и банку сладкой кукурузы.

Все вы спасены! За считанные минуты можно приготовить прекрасные на вид и аппетитные котлеты. Пока они будут готовиться вы успеете приготовить гарнир.

Консервы из рыбы и кукурузы - это палочка-выручалочка, когда вам нужно приготовить простые картофельные котлеты для здорового и недорогого ужина.

Ингредиенты

450 г картофеля, разрезанного на четвертинки.

2 столовые ложки майонеза плюс дополнительная порция.

2 банки по 185 г тунца.

198 г банка сладкой кукурузы, без жидкости.

Небольшой пучок чеснока, нарезанный, или 1 чайная ложка сушеной петрушки.

2 взбитых яйца.

100 г сушеных панировочных сухарей.

Подсолнечное масло, для жарки.

Салат и ваша любимая заправка, чтобы подать.

Метод

Шаг 1

Варить картофель в кипящей подсоленной воде до готовности. Слейте воду и дайте высохнуть на пару в дуршлаге. Перелить в миску, приправить и размять. Добавьте майонез, тунец, кукурузу, чеснок или петрушку. Сформировать 4 лепешки и охладить, пока они не станут твердыми.

Шаг 2

Обмакните каждый пирог в яйцо, давая стечь излишкам, затем обваляйте в панировочных сухарях. Охладите 15 минут.

Шаг 3

Нагрейте немного масла на сковороде и аккуратно обжарьте коржи по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Возможно, вам придется делать это партиями. Подавать с дополнительным майонезом и листьями салата.

Источник: 1 Минута