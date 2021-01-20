Аппетитные и сочные рубленые котлеты: быстро нарезали куриное филе, все смешали и можно жарить
Продукты простые, а процесс приготовления еще проще. Для рубленых котлет понадобятся такие ингредиенты:
- Куриное филе – 400 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 100 г
- Манная крупа – 1,5 ст. л.
- Майонез – 2 ст. л.
- Соль, перец
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
1. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками, кладем в миску.
2. Нарезаем мелко лук, добавляем его к мясу. Все солим, перчим по вкусу. Можно добавить другие приправы. Например, сладкую паприку, которая идеально сочетается с куриным мясом.
3. Добавляем еще майонез и перемешиваем. Затем разбиваем одно яйцо, всыпаем манную крупу. Снова перемешиваем. Оставляем массу на 10 минут, чтобы манка набухла.
4. В сковороду наливаем немного растительного масла, ставим на плиту. Затем с помощью столовой ложки выкладываем немного мясной массы. Таким образом, жарим котлеты на среднем огне примерно по 5-7 минут с каждой стороны.
Максимум 30 минут и котлеты можно пробовать. Кстати, рубленые котлеты можно приготовить и для семейного ужина, и подать на праздничный стол. Несмотря на простоту приготовления, они очень вкусные.
Аппетитные и сочные рубленые куриные котлеты
Источник: 1 Минута