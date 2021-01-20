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20.01.2021 22:33
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Аппетитные и сочные рубленые котлеты: быстро нарезали куриное филе, все смешали и можно жарить

Аппетитные и сочные рубленые котлеты: быстро нарезали куриное филе, все смешали и можно жарить

Продукты простые, а процесс приготовления еще проще. Для рубленых котлет понадобятся такие ингредиенты:

  • Куриное филе – 400 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 100 г
  • Манная крупа – 1,5 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Соль, перец
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

1. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками, кладем в миску.

2. Нарезаем мелко лук, добавляем его к мясу. Все солим, перчим по вкусу. Можно добавить другие приправы. Например, сладкую паприку, которая идеально сочетается с куриным мясом.

3. Добавляем еще майонез и перемешиваем. Затем разбиваем одно яйцо, всыпаем манную крупу. Снова перемешиваем. Оставляем массу на 10 минут, чтобы манка набухла.

4. В сковороду наливаем немного растительного масла, ставим на плиту. Затем с помощью столовой ложки выкладываем немного мясной массы. Таким образом, жарим котлеты на среднем огне примерно по 5-7 минут с каждой стороны.

Максимум 30 минут и котлеты можно пробовать. Кстати, рубленые котлеты можно приготовить и для семейного ужина, и подать на праздничный стол. Несмотря на простоту приготовления, они очень вкусные.

Аппетитные и сочные рубленые котлеты: быстро нарезали куриное филе, все смешали и можно жарить Аппетитные и сочные рубленые куриные котлеты

Источник: 1 Минута

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