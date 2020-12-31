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Аппетитный слоеный салат “Ананас”: получается сытно и очень красиво смотрится на праздничном столе

Аппетитный слоеный салат “Ананас”: получается сытно и очень красиво смотрится на праздничном столе

Даже из простых продуктов можно сделать такой кулинарный шедевр, что все гости будут в восторге. Попробуйте приготовить этот слоеный салат и подать в виде ананаса. Блюдо даже опытных хозяек впечатлит.

Продукты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Свинина – 250 г
  • Лук репчатый
  • Огурцы маринованные – 3 шт.
  • Маринованные шампиньоны – 400 г
  • Пучок зеленого лука
  • Майонез, соль по вкусу

Приготовление

Морковь, картофель и мясо заранее отварить, а репчатый лук нарезать и замариновать.

Мясо и маринованные огурцы нарезать кубиками небольшого размера.

Картофель и морковь натереть на крупной терке. Маринованные грибы нарезать пластинками.

На тарелке сделать майонезную сетку, и выложить отварное мясо. Затем снова сеточка из майонеза.

Дальше распределить морковь, снова майонез, маринованные огурцы и лук. Все слои тщательно покрыть тертым картофелем, а сам картофельный слой посолить и поперчить по вкусу. Затем аккуратно смазать майонезом, и выложить внахлест маринованные шампиньоны. Верхушку ананаса сформовать с помощью зеленого лука.

Вот такой красивый и вкусный салат получается. Подробный рецепт приготовления смотрите в видео:

Источник: 1 Минута

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