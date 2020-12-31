Аппетитный слоеный салат “Ананас”: получается сытно и очень красиво смотрится на праздничном столе
Даже из простых продуктов можно сделать такой кулинарный шедевр, что все гости будут в восторге. Попробуйте приготовить этот слоеный салат и подать в виде ананаса. Блюдо даже опытных хозяек впечатлит.
Продукты:
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Свинина – 250 г
- Лук репчатый
- Огурцы маринованные – 3 шт.
- Маринованные шампиньоны – 400 г
- Пучок зеленого лука
- Майонез, соль по вкусу
Приготовление
Морковь, картофель и мясо заранее отварить, а репчатый лук нарезать и замариновать.
Мясо и маринованные огурцы нарезать кубиками небольшого размера.
Картофель и морковь натереть на крупной терке. Маринованные грибы нарезать пластинками.
На тарелке сделать майонезную сетку, и выложить отварное мясо. Затем снова сеточка из майонеза.
Дальше распределить морковь, снова майонез, маринованные огурцы и лук. Все слои тщательно покрыть тертым картофелем, а сам картофельный слой посолить и поперчить по вкусу. Затем аккуратно смазать майонезом, и выложить внахлест маринованные шампиньоны. Верхушку ананаса сформовать с помощью зеленого лука.
Вот такой красивый и вкусный салат получается. Подробный рецепт приготовления смотрите в видео:
Источник: 1 Минута