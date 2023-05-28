Арнольд Шварценеггер став головним виконавчим директором Netflix з екшену

75-річний американський актор Арнольд Шварценеггер повідомив своїм шанувальникам про нову посаду в Netflix незвичайним відео в Instagram, де підкочує на власному танку до офісу, давить припаркований автомобіль і сідає у крісло боса.

Аналогічний ролик з'явився на сторінках стримінгового сервісу в соцмережах.

Голлівудська зірка була призначена головним виконавчим директором з екшену (CAO) після кар'єри, в процесі якої він перетворився з "найкращого бодібілдера у світі" на "найвпізнаванішу зірку бойовиків".

"Ніхто не знає екшени так, як Арнольд Шварценеггер. Арнольд працює цілодобово, щоб показати вам найрізноманітніші вибухові серіали та фільми на землі! Netflix переводить свій план бойовиків на наступну передачу", — йдеться на сторінці сервісу.

Призначення Шварценеггера відбулося буквально перед прем'єрою першого у його кар'єрі серіалу "ФУБАР".

Актор відзначив свій перший день як CAO, переїхавши на танку Mercedes за підтримки команди каскадерів, з якою він працював впродовж 30 років. За словами творців відео, Арнольд прагнув знайти цікавий спосіб використати свій особистий танк – M47 Patton, який він привіз до США з Австрії.

"Я керував саме цим танком, коли мені було 18 років, в австрійській армії, і через багато років мені пощастило привезти його до США. Netflix хотів назвати мене CAO, і я вхопився за можливість трохи повеселитися з танком" — розповів актор.

За словами Шварценеггера, австрійська армія фактично закопала танк у межах процесу виведення з експлуатації після його служби. Однак після того, як він звернувся до армії, його відкопали та відновили. Тепер Шварценеггер використовує його для збору грошей на благодійність.

Джерело: showdream.org

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