Ароматное печенье с лимонным кремом: 10 минут в духовке и вкусная домашняя выпечка на столе

Ингредиенты:

Сливочное масло – 100 г

Сахарная пудра – 50 г

Мука – 140 г

Цедра лимона – 1 ч. л.

Лимонный крем:

Лимонный сок – 20 г

Сахар – 40 г

Яичный желток – 1 шт.

Крахмал кукурузный – 10 г

Цедра лимона – 1 ч. л.

Вода – 40 г

Сливочное масло – 25 г

Лимонное печенье

Приготовление:

1. Сливочное масло комнатной температуры кладем в миску. Добавляем сахарную пудру, лимонную цедру (только желтую часть). Растираем силиконовой лопаткой до однородности.

2. Обязательно просеиваем муку, замешиваем тесто. Его просто нужно собрать в комок. Кладем тесто на лист пергамента, сверху накрываем вторым листом пергамента, и раскатываем тесто в круглый тонкий пласт. Потом убираем в холодильник на 30 минут.

3. Один желток смешиваем с лимонной цедрой и соком, крахмалом, сахаром и водой. Перемешиваем миксером до однородного состояния. Ставим на небольшой огонь. Варим крем до загустения буквально пару минут, при этом перемешиваем. Снимаем крем с огня, добавляем кусочек сливочного масла и перемешиваем. Пока печенье будет выпекаться, крем накрываем пленкой в контакт.

4. Пласт теста достаем из холодильника. Круглой формой или стаканом вырезаем круги. Перекладываем на противень. Затем нужно вырезать маленькие кружочки только на некоторых заготовка (фото).

Выпекаем заготовки 10 минут при 175 градусах.

5. Заготовки с маленькими кружочками присыпаем сахарной пудрой. Затем на целые заготовки выкладываем крем, другими накрываем, прижимая крем (фото).

Домашнее печенье

Источник: 1 Минута