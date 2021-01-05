Ароматное сырное печенье, которое получается воздушным без соды и хрустящим, как крекеры
Рецепт сырного печенья
Ингредиенты:
- Твердый сыр – 150 г
- Охлажденное сливочное масло – 150 г
- Мука – 200 г
- Соль по вкусу и по необходимости
- Ароматные травы – 2 ч. л.
- Черный молотый перец по вкусу
- Яйца – 1 шт.
- Холодная вода – 2 ст. л.
Дополнительно мука для присыпания поверхности, травы для украшения печенья и противень с бумагой для выпечки.
Из этого количества продуктов получается примерно 60 штук
Приготовление:
Пока будете натирать сыр на мелкой терке, включите разогреваться духовку до 210 градусов. Кстати, можно взять несколько видов сыра.
Холодное масло нарежьте маленькими кубиками.
Муку просейте в миску или чашу миксера. Добавьте натертый сыр, сливочное масло и ароматные травы. Посолите и поперчите по вкусу. Если сыр будет слишком соленый, то солить не нужно. Затем перемешайте руками, чтобы масса превратить в крошку.
Яйцо смешайте с холодной водой, взболтайте слегка вилкой. Добавьте в крошку, и быстро замесите тесто.
Стол присыпьте мукой. Выложите тесто, и раскатайте его в тонкий пласт толщиной 4-5 мм. Дальше рюмкой или стаканом вырежьте печенье. Переложите на подготовленный противень с пергаментом. Остатки теста соберите в шар, снова раскатайте и повторите процедуру.
Печенье присыпьте приправами или кунжутом.
Выпекать сырное печенье около 20-25 минут.
Источник: 1 Минута