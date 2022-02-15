Ароматный кофе: что нужно знать при покупке

Кофе на протяжении многих десятилетий занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге горячих напитков в мире и в Украине. Готовят его в разных частях света по-своему, хотя общие черты все же присущи – измельченные зерна и горячая вода. Ценители утверждают, что только кофе в зернах способен передать всю гамму вкуса настоя.

Вкусовые качества напитка могут отличаться по нескольким причинам:

в зависимости от места сбора кофейной ягоды;

сезона созревания;

сорта зерна – робусты, арабики или их смеси;

степени помола – мелкого, среднего и крупного;

обжарки – от бледной до угольной.

Считается, что зерно лучше хранить целым, а измельчать только перед завариванием. Тогда эфирные масла не улетучиваются за период хранения, а сохраняются внутри. Именно поэтому вкус и аромат готового напитка будут более яркими и насыщенными. Истинные гурманы уверены, что вкусовые характеристики можно по достоинству оценить только в чистом напитке без добавок и пьют его без подсластителей. Но не только черный кофе заслуживает внимания, стоит попробовать и другие способы приготовления – с молоком, приправами, цитрусами. Это обогащает вкусовые ощущения, делая букет напитка богаче. Купить кофе в зернах известных мировых производителей можно в магазине Метро. В продаже гипермаркета вы найдете широкий ассортимент сливок, сахара и его заменителей, сиропов и других дополнительных продуктов для воплощения своих гастрономических фантазий.

Выгодные акции Метро позволяют приобрести кофе и сопутствующие товары по сниженной стоимости. Для домашних кофейных посиделок обычно достаточно стандартной упаковки около 100 г. Покупка более крупной упаковки не всегда оправдана, поскольку после ее вскрытия содержимое быстро теряет аромат. Между тем, если такая необходимость возникла и вам нужно знать, где купить пачки кофейного зерна большого объема с выгодой, посетите Metro – на полках гипермаркета представлен разнообразный спектр продукции.

Доставка кофе в зернах с доставкой на дом

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