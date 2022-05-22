Арсен Мирзоян, муж Тони Матвиенко, рассказал, как отпраздновал 44-летие: пышные мероприятия сейчас не ко времени

Супруга Арсена Тоня Матвиенко в социальной сети разместила несколько снимков с любимым, написала для него теплые слова с поздравлениями. Тоня призналась, что безумно скучает, тоскует по мужу. Известно, что сейчас Тоня с дочерьми и мамой временно проживают в Германии.

Сразу же после нападения рф на Украину, Арсен вступил в ряды военного подразделения, далее стал заниматься волонтерской деятельностью.

Мирзоян рассказал ведущим из утреннего шоу "Завтрак с 1+1", как доставлял в госпиталь продукты и топливо, потом перегонял транспортные средства из-за границы, далее переправляя их на передовую. Артист отмечает, что военные силы Украины нуждаются в машинах скорой помощи, микроавтобусах, джипах.

Певец рассказал, как обстоят дела у его родных. Мама певца живет в Запорожье, не сидит без дела, активно помогает Украине в приближении победы, плетя маскировочные сетки. Арсен говорит, что у матери дела идут хорошо, почти всегда, когда они созваниваются, мама сообщает, что "она на сетках". Сын собирается навестить ее в ближайшее время.

Арсен Мирзоян не перестает заниматься творчеством, выкраивая для создания новых песен время между волонтерскими делами. Выпущен трек "Моя страна", родилась новая песня под рабочим названием "Вальс. Ирпень", но когда выйдет премьера, неизвестно. Музыкант записал сразу начисто, не делая черновика. Артист поясняет, что не знает, когда будет возможность приехать в студию и взять в руки гитару.

Источник: 1 Минута