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Астрологи определили тайные слабости знаков зодиака

Астрологи определили тайные слабости знаков зодиака

Астрологи назвали тайные слабости знаков Зодиака.

Анализируя психологические слабости знаков Зодиака, специалисты предлагают им свои самые слабые места превратить в сильные стороны.

Слабые стороны знаков Зодиака – Овен

Слабость Овнов – бескомпромиссность: они любят рулить всем и всеми, и порою их заносит. Впрочем, дар этого знака Зодиака – не только желание, но и умение быть лидером. Просто им стоит прослушиваться к окружающим, а их команде – не оставлять попыток достучаться до Овна, несмотря на его агрессию и излишнюю раздражительность.

Слабые стороны знаков Зодиака – Телец

Сильная сторона этого знака Зодиака – стабильность и надежность. Но периодически он слишком упорно пытается кого-то осчастливить. Даже когда их об этом не просят. Еще дин порок знака Зодиака Телец – закостенелость: эти ребята бояться перемен и опасаются всего нового. Окружающим стоит быть очень терпеливыми с Тельцами и выводить тех из их зоны комфорта осторожно.

Слабые стороны знаков Зодиака – Близнецы

Вечные сомнения и неопределенность – слабости Близнецов. Они вечно бояться, что могли бы лучше и отказываются довольствоваться синицей даже в тех случаях, когда "журавли" в соответствующей отрасли и вовсе не водятся. Для них главное – определиться, чего они сами реально хотят.

Слабые стороны знаков Зодиака – Рак

Слабость Раков – их излишняя ранимость и эмоциональность. Это знак Зодиака, у которого очень много комплексов из-за низкой самооценки. Они часто ставят чужие интересы выше своих: горят на работе, жертвуют во имя любви и т.п. Отсюда повышенный риск перегореть и разочароваться в том, чем занимаешься, поддаться лени из-за усталости и пр. Для них главное – уметь придерживаться золотой середины.

Слабые стороны знаков Зодиака – Лев

Львы забывают, что их надменность может раздражать – и весьма сильно. Им стоит чаще прислушиваться к окружающим. А окружающим в свою очередь – набраться терпения и морально приготовиться, что Льва подчас бывают эгоцентричными.

Слабые стороны знаков Зодиака – Дева

Аналитический ум может быть как сильной стороной, так и слабостью Дев: иногда они больше времени сил тратят на анализ происшедшего, чем на принятие ответных мер. Они способны придумать отличный план – но либо опоздать с его воплощением, либо запаниковать, если обстоятельства вынуждают от него отклониться. Причем критиковать других Девы могут очень зло и обидно, ведь справедливая критика как раз и является самой обидной. А при резкой подаче такой критики – разругаться с Девой ничего не стоит.

Слабые стороны знаков Зодиака – Весы

Вместо того, чтобы обсудить проблему честно, четко и в открытую – Весы зачастую предпочитают пассивно-агрессивно молчать, всячески демонстрируя свою гордость. Такое поведение нередко заводит их в тупик отношений, ведь окружающие иногда просто не догадываются, в чем конкретно провинились, а порою банально не хотят решать чужие проблемы за свой счет. В общем, Весам стоит быть более откровенными с дорогими им людьми.

Слабые стороны знаков Зодиака – Скорпион

Самые слабые стороны этого знака Зодиака – ревность и недоверчивость. Они порой за пару минут рушат то, что создавалось годами. При этом из-за своей спонтанности порою они просто ставят окружающих в тупик. Запаситесь терпением при общении со Скорпионами и немножечко – снисходительностью: в глубине души они ранимые ребята. Где-то очень глубоко…

Слабые стороны знаков Зодиака – Стрелец

Их слабая сторона – неусидчивость. Жажда нового – это, конечно, хорошо, но только если не мешает доводить начатое до конца. Плюс они терпеть не могут, когда им указывают, что делать – однако порой чужое руководство бывает полезным. Им стоит не гнать лошадей и не рубить с плеча.

Слабые стороны знаков Зодиака – Козерог

Козероги – те еще трудоголики, поговорка про "хлеба не надо – работу давай" подходить им просто отлично. К слову, еще одни слабые места этого знака Зодиака – здоровье, подпорченное переработками и рабочими нервотрепками, а также зависимость от чужого мнения. К тому же Козероги – большие пессимисты, которые в любой ситуации ожидают худшего сценария.

Слабые стороны знаков Зодиака – Водолей

Они хорошие и преданные друзья, но вот из-за проблем с выражением своих эмоций у них с друзьями часто случаются недоразумения и недопонимания. К тому же Водолеи любят сложности, все простое для них – примитив и признак глупости и недоразвитости. Такое усложнение далеко не всегда идет их делу на благо. Часто предпочитают жить в своем маленьком мирке. Скучной, рутинной работы не переносят.

Слабые стороны знаков Зодиака – Рыбы

Всегда готовы помочь и очень чувствительные – но в то же время привередливы, а эмоциональность у них подчас берет верх над разумом (как и те же Раки). Им стоит почаще уделять время себе и своим потребностям, пока дело не дошло до проблем со здоровьем и депрессии.

Источник: glavred.info/

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Темы: гороскоп

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