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Авиакомпании Тайваня предложили туры "в никуда" - билеты раскупили моментально

Авиакомпании Тайваня предложили туры в никуда - билеты раскупили моментально

Авиакомпании Тайваня предложили местным жителям воздушные полеты "в никуда". Из-за закрытых границ и невозможности полететь куда-либо еще билеты были раскуплены в кратчайшие сроки, передает Sputnik Казахстан.

Пассажирам предлагают рейсы из Международного аэропорта Таоюаня и обратно. Самолеты пролетают над Тайванем или соседними странами, не совершая посадки, и возвращаются обратно в аэропорт, сообщает Международное радио Тайваня.

В одной из местных авиакомпаний StarLux Airlines рассказали, что все 188 мест в самолете были распроданы за пять минут после поступления билетов на рейс в продажу 5 августа.

Воздушное судно вылетит 7 августа, пролетит над восточным побережьем Тайваня, затем отправится в сторону Филиппин и вернется обратно тем же маршрутом. Пассажирам предложат блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Рейс будет выполнять аэробус A-321neo.

Полет продлится с 11:00 до 14:00, стоимость билета в эконом-классе составляет около 160 долларов, в бизнес-классе – 710 долларов, включая двухдневный отдых в отеле.

В связи с высоким спросом авиакомпания планирует повторить подобный тур в будущем.

Еще одна тайваньская авиакомпания EVA Air также распродала все 309 билетов на специальный рейс, посвященный Дню пап, который отмечается на Тайване 8 августа. Ожидается, что самолет пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, после чего вернется обратно вдоль восточного побережья Тайваня.

В свою очередь авиакомпания China Airlines предлагает специальные детские рейсы для детей в возрасте 6-10 лет и их родителей. Здесь детям дадут возможность побывать в роли борт-проводников. Билеты на два рейса – 8 и 15 августа – были распроданы за шесть минут.

Источник: www.caravan.kz/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: досуг

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